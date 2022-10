‘Se va a lograr bajarles’: presidente de Andesco sobre tarifas de energía

Por estos días se habla mucho de la reforma tributaria y todos los impuestos que se van a tener que pagar de ahora en adelante. Muchos están a favor, pero otro racimo la cuestiona y queda con muchas dudas.

Uno de los temas que más preocupa es el de las tarifas de energía. Para esto, Noticias RCN habló con el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia, Andesco, Camilo Sánchez.

¿Qué opina de la reforma tributaria?

Lo malo es que se haya votado una reforma tributaria tan rápida. Creo que tenemos el tiempo suficiente y esta reforma tiene que salir antes de que se acabe el año y estamos todavía lejos de esto. Debía estudiarse mucho más las propuestas para que no vayamos a repetir lo que sucedió en el gobierno pasado, donde por no hacer ese trámite de no hacer la discusión se demandó y todos se dieron cuenta que se cayó esa reforma.

El tema de las tarifas de energía está preocupando mucho a los colombianos, ¿en qué van las charlas para disminuir los precios?

Primero hay que contarles que en el mundo siguen los servicios de energía y gas subiendo fuertemente. En Colombia se ha hecho algo muy importante: mantener la técnica. Es a través de la Crec y no sobre una dictadura que se está tomando una decisión. Adicionalmente, es importante que sepan que se está llegando al todos ponen. Las empresas han hecho un esfuerzo muy importante. Lo claro es que no se pueden cambiar por cambiar. Estamos bajando y en el país se va a lograr bajarle, torcerle el pescuezo al incremento que se viene dando en el mundo con la energía y el gas, pero la disminución, también hay que tener claridad, va a ser en la primera parte no tan fuerte, pero sí será un triunfo, porque repito, en el mundo sigue subiendo la energía y el gas y aquí en Colombia se logró cambiar la tendencia, que parecía imposible.

La buena noticia es que sí se va a tener esto y hay que tener un acuerdo para la zona norte, porque en la costa se están haciendo más incrementos que en otras zonas del país y ahí debemos buscar más soluciones.

¿En cuánto se podrían bajar las tarifas?

No es que haya un acuerdo. El acuerdo es técnico. Esto sale con una fórmula. Esto no es que yo diga, sino que los acuerdos que se están llevando a cabo, los que se hicieron bilaterales entre el gobierno y las empresas, en cada uno de la cadena, se está aportando sin poner en riesgo la seguridad de las empresas. Igualmente, hemos pedido el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, porque hay empresas del gobierno, que están haciendo un esfuerzo y que a la gente se le olvida después y, muy seguramente, dirán que hay un detrimento patrimonial, porque dejaron de ganar o dejaron de producir unos ingresos, que tenían anteriormente.