Renta Ciudadana: Prosperidad Social dio un parte de tranquilidad y aclaró fecha del séptimo ciclo

La Renta Ciudadana, el programa del Gobierno que está destinado a los hogares con situación de pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, tenía proyectados siete ciclos de pago durante el 2024.

A través de este subsidio se le ha estado pagando a los beneficiarios entre 220.000 y 500.000 pesos cada 45 días, dependiendo de sus necesidades y las de su entorno familiar. Sin embargo, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, reconoció que hubo un retraso y que este año no se alcanzará a cumplir con los siete ciclos.

Pues, hasta noviembre se pagaron cinco y a lo largo del mes de diciembre se les hará a llegar a las personas el sexto. Sin embargo, desde Prosperidad Social aclararon que el séptimo ciclo no se perderá y que, incluso, ya hay fecha de entrega. ¿Cuándo será?

Se reveló la fecha de pago del séptimo ciclo de Renta Ciudadana: estos son los detalles

"A las personas de Renta Ciudadana no se les pagaron los siete ciclos completos este año, pero no se preocupen que no se les va a perder", afirmó en una rueda de prensa Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social.

"Ya cuadramos con Hacienda y en enero del 2025 se pagará el séptimo ciclo. La plata es sagrada y les va a llegar", aseguró también.

Pero, entre otras noticias, Gustavo Bolívar aseguró en los últimos días que los subsidios tendrán un recorte significativo para el próximo año. Pues, según se ha pactado hasta ahora, pasarían de 10,7 billones de pesos a 5,3.

Sin embargo, a pesar de esos cambios, desde Prosperidad Social han emitido mensajes de tranquilidad y han puntualizado que subsidios como la Renta Ciudadana no tendrán cambios y que las familias podrán seguir contando con esas ayudas.

Para consultar si un hogar está incluido en la lista de Renta Ciudadana hay que seguir el siguiente paso a paso: