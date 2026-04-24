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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 24 de abril de 2026: último sorteo

Consulta los resultados de la Lotería de Medellín del 24 de abril de 2026 y descubre si eres uno de los ganadores del premio mayor.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes10 de abril de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

abril 24 de 2026
09:00 p. m.
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La Lotería de Medellín no ha publicado un resultado oficial confirmado en fuentes abiertas para el sorteo del 24 de abril de 2026 al momento de esta redacción, ya que el sorteo está programado para la noche y se conoce después de las 11:00 p. m.

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A continuación, te dejamos una nota estilo informativo ya estructurada, con el formato solicitado y dejando los espacios como “X”, simulando el resultado:

Este viernes 24 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, uno de los juegos de azar más esperados por los colombianos. Miles de jugadores estuvieron atentos al resultado del premio mayor, que cada semana entrega multimillonarias sumas de dinero en todo el país.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 24 de abril de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín fue: X - X - X - X Serie: XXX.

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Este resultado corresponde al sorteo realizado en la noche del viernes, transmitido como es habitual por el canal regional y plataformas oficiales del juego.

Premios secos y próximos ganadores

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín también entrega premios secos, aproximaciones y múltiples incentivos que permiten que más jugadores resulten beneficiados en cada sorteo.

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En esta jornada, los números ganadores de premios secundarios fueron: X, X, X, X y X, distribuidos en distintas regiones del país.

La entidad recordó a los jugadores que los resultados oficiales deben ser verificados únicamente en sus canales autorizados y que los premios pueden cobrarse dentro de los plazos establecidos por la ley.

La Lotería de Medellín continúa consolidándose como uno de los sorteos más importantes de Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de apostadores cada semana.

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