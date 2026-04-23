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Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 23 de abril de 2026

Conozca los resultados de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío del 23 de abril de 2026. Revise aquí los números ganadores y los premios entregados.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 23 de abril de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
08:45 p. m.
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Los sorteos de las principales loterías del país volvieron a captar la atención de miles de colombianos este jueves 23 de abril de 2026.

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Como es habitual, la expectativa estuvo centrada en conocer los números ganadores de la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío, dos de los juegos más tradicionales del país que cada semana entregan millonarios premios.

Resultados de la Lotería de Bogotá de hoy 23 de abril de 2026

En esta nueva edición del sorteo, la Lotería de Bogotá entregó su premio mayor de $10.000 millones.

  • Premio mayor: XXXX – Serie XXX.
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Como cada jueves, el sorteo reunió a miles de apostadores que esperan cambiar su suerte con uno de los premios más altos del país. Además del premio principal, esta lotería cuenta con múltiples categorías que aumentan las probabilidades de ganar.

Resultados de la Lotería del Quindío del 23 de abril de 2026

Por su parte, la Lotería del Quindío también jugó su sorteo semanal con un premio mayor de $2.000 millones. Estos fueron los resultados principales:

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  • Premio mayor: XXXX – Serie XXX.

Este sorteo, que se realiza todos los jueves en la noche, sigue siendo uno de los favoritos por su atractivo plan de premios y la tradición que lo respalda.

Si participó en alguno de estos juegos, es importante revisar cuidadosamente su número y serie. En caso de resultar ganador, podrá reclamar su premio siguiendo los canales oficiales establecidos por cada lotería.

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