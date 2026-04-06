Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 6 de abril de 2026
Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 6 de abril. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.
Noticias RCN
09:36 p. m.
Este lunes 6 de abril de 2026 se jugaron las tradicionales loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de los sorteos más esperados por miles de colombianos que buscan tentar la suerte y llevarse un premio mayor.
Como cada semana, estos juegos de azar mantienen la expectativa en todo el país, especialmente entre quienes siguen de cerca los resultados para verificar sus números.
A continuación, consulte los números ganadores y principales resultados de cada sorteo.
Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 6 de abril de 2026
La Lotería de Cundinamarca jugó una nueva edición este lunes con un premio mayor que llamó la atención de los apostadores.
Premio mayor: XXXX de la serie XXX
Este sorteo, que se realiza semanalmente, sigue siendo uno de los más tradicionales del país y uno de los favoritos por su amplio plan de premios.
Resultados de la Lotería del Tolima del 6 de abril de 2026
Por su parte, la Lotería del Tolima también llevó a cabo su sorteo en la noche de este lunes, entregando importantes premios a nivel nacional.
Premio mayor: XXXX de la serie XXX
Recuerde que, en caso de resultar ganador, es clave validar el billete con el operador autorizado y seguir los canales oficiales para reclamar el premio de manera segura.
Los resultados completos y oficiales pueden consultarse en las plataformas autorizadas de cada lotería.