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Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 6 de abril de 2026

Consulta los resultados oficiales de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima del lunes 6 de abril. Verifica si tu número es ganador y conoce los premios.

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 6 de abril de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
09:36 p. m.
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Este lunes 6 de abril de 2026 se jugaron las tradicionales loterías de Cundinamarca y Tolima, dos de los sorteos más esperados por miles de colombianos que buscan tentar la suerte y llevarse un premio mayor.

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Como cada semana, estos juegos de azar mantienen la expectativa en todo el país, especialmente entre quienes siguen de cerca los resultados para verificar sus números.

A continuación, consulte los números ganadores y principales resultados de cada sorteo.

Resultados de las Loterías de Cundinamarca del 6 de abril de 2026

La Lotería de Cundinamarca jugó una nueva edición este lunes con un premio mayor que llamó la atención de los apostadores.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 26 de marzo de 2026
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Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Este sorteo, que se realiza semanalmente, sigue siendo uno de los más tradicionales del país y uno de los favoritos por su amplio plan de premios.

Resultados de la Lotería del Tolima del 6 de abril de 2026

Por su parte, la Lotería del Tolima también llevó a cabo su sorteo en la noche de este lunes, entregando importantes premios a nivel nacional.

Premio mayor: XXXX de la serie XXX

Recuerde que, en caso de resultar ganador, es clave validar el billete con el operador autorizado y seguir los canales oficiales para reclamar el premio de manera segura.

Los resultados completos y oficiales pueden consultarse en las plataformas autorizadas de cada lotería.

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