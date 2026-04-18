Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de abril de 2026: conozca el premio mayor

En la noche de este sábado 18 de abril se llevó a cabo nuevamente el sorteo de una de las loterías que más genera expectativa en el país; la lotería de Boyacá, que mantiene atentos a quienes buscan premio mayor, lo que jugaron chances y hasta quienes compraron rifas.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 18 de abril de 2026

El sorteo de la Lotería de Boyacá entregó múltiples premios en todo el territorio nacional, destacándose el premio mayor como el más esperado por los apostadores.

Premio mayor: XXXX – Serie XXX

Además del premio principal, el sorteo incluyó premios secos y aproximaciones, los cuales también representan sumas importantes de dinero. Estos resultados amplían las posibilidades de ganar, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente cada número del billete.

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Boyacá?

Si su billete coincide con alguno de los números ganadores, es necesario seguir el proceso de reclamación establecido. Para premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados, facilitando el acceso a los ganadores en diferentes regiones del país.

En el caso de premios mayores, el trámite debe hacerse directamente con la entidad organizadora. Es indispensable presentar el billete original en buen estado, junto con el documento de identidad, como parte de los requisitos formales para validar el pago.

También es importante tener en cuenta los plazos de reclamación. Los premios tienen una vigencia determinada, por lo que se recomienda iniciar el proceso lo antes posible para evitar inconvenientes.