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Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de abril de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de abril de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 25 de abril de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

abril 25 de 2026
09:30 p. m.
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La suerte volvió a girar este sábado 25 de abril de 2026 con el más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

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Como cada semana, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la ilusión de convertirse en los nuevos ganadores del millonario premio mayor y de los distintos secos que entrega este sorteo.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 25 de abril de 2026

En esta oportunidad, la Lotería de Boyacá entregó su esperado premio mayor, que sigue posicionándose como uno de los más atractivos entre los sorteos de los sábados en Colombia.

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  • Premio mayor: XXXX – Serie XXX.

El sorteo se realizó como es habitual en la noche del sábado, generando gran expectativa entre los jugadores que semana a semana confían en su suerte.

Plan de premios y cómo reclamar

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá cuenta con un completo plan de premios que incluye diferentes categorías, lo que incrementa las posibilidades de ganar.

Estos premios secundarios, conocidos como “secos”, también representan importantes sumas de dinero para los afortunados.

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Si usted tiene un billete ganador, es importante que valide la autenticidad del mismo y se acerque a los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación. Dependiendo del monto, el pago puede realizarse en distribuidores oficiales o directamente en las oficinas de la lotería.

Recuerde que los premios tienen un tiempo límite para ser reclamados, por lo que se recomienda realizar la verificación lo antes posible. La suerte ya está echada en este nuevo sorteo, y miles de colombianos esperan que su número haya sido el elegido.

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