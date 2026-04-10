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Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026: último sorteo

Consulte el resultado de la Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026. Verifique el número ganador, la serie y todos los detalles del último sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes10 de abril de 2026: último sorteo
Foto: Lotería de Medellín

Noticias RCN

abril 10 de 2026
09:11 p. m.
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La expectativa por conocer el resultado de la Lotería de Medellín se mantiene alta entre los jugadores que cada semana prueban su suerte con la ilusión de ganar uno de los premios más importantes del país.

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Este viernes 10 de abril de 2026 se realizó un nuevo sorteo que dejó a varios colombianos revisando sus billetes con atención.

Como es habitual, miles de personas participaron en este juego de azar que se ha convertido en tradición en Colombia, ya sea de manera presencial o a través de plataformas digitales. A continuación, le contamos el resultado más reciente y todos los detalles del sorteo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 10 de abril de 2026

El número ganador del sorteo de este viernes fue el: XXXX de la serie XXX.

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El premio mayor de la Lotería de Medellín continúa siendo uno de los más atractivos del país, lo que motiva a miles de apostadores a participar cada semana. Además del premio principal, también se entregan diferentes premios secos y aproximaciones que aumentan las posibilidades de ganar.

Si usted compró su billete, es importante revisar cuidadosamente cada cifra y la serie correspondiente para confirmar si es uno de los afortunados ganadores. Recuerde que los resultados oficiales son publicados por los canales autorizados de la lotería.

¿Cómo reclamar premios de la Lotería de Medellín?

En caso de resultar ganador, los premios pueden reclamarse presentando el billete original en buen estado y el documento de identidad. Dependiendo del monto, el proceso puede realizarse en puntos autorizados o directamente en las oficinas de la lotería.

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Para premios mayores, se recomienda consultar previamente los requisitos establecidos, ya que pueden incluir validaciones adicionales. Asimismo, tenga en cuenta los plazos para reclamar el dinero, pues estos tienen una fecha límite establecida.

La Lotería de Medellín continúa siendo uno de los juegos más populares del país, brindando oportunidades de ganar y aportando recursos importantes para el sector salud en Colombia.

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