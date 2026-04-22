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Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 22 de abril de 2026

Revise los resultados de las loterías de Manizales, Valle y Meta que jugaron hoy, 22 de abril de 2026

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 8 de abril de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:36 p. m.
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Los resultados de las principales loterías del país ya están disponibles para este miércoles 22 de abril de 2026, una jornada que mantiene la expectativa de miles de jugadores en Colombia.

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Como es habitual, los sorteos de Manizales, Valle y Metase realizaron en horas de la noche, consolidándose como algunos de los más seguidos entre semana.

Resultados de la Lotería de Manizales 22 de abril de 2026

En el sorteo más reciente de la Lotería de Manizales, uno de los juegos tradicionales del país, el premio mayor quedó en manos del número XXXX de la serie XXX.

Este sorteo corresponde a una de las ediciones semanales que mantienen viva la ilusión de los apostadores.

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Cabe recordar que en sorteos anteriores, esta lotería ha entregado premios millonarios que superan los $2.000 millones, consolidándose como una de las más importantes del país.

Además del premio mayor, también se entregan premios secos con diferentes montos, lo que aumenta las probabilidades de ganar para quienes participan cada miércoles.

Resultados de la Lotería del Valle y Meta hoy

Por su parte, la Lotería del Valle dejó como ganador del premio mayor al número XXXX de la serie XXX, mientras que la Lotería del Meta reportó como resultado principal el número XXXX de la serie XXX.

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Estas loterías también hacen parte de los sorteos tradicionales de los miércoles en Colombia y suelen entregar premios que alcanzan cifras millonarias, atrayendo a miles de jugadores en todo el país.

Es importante tener en cuenta que para reclamar cualquier premio se deben cumplir requisitos como presentar el billete original, documento de identidad y, en algunos casos, el Registro Único Tributario (RUT).

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