Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 28 de abril de 2026

Este martes 28 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos de los juegos de azar más esperados por los colombianos cada semana.

Como es habitual, miles de personas estuvieron pendientes de los resultados para conocer si la suerte estuvo de su lado en esta nueva jornada.

Ambos sorteos se realizan los martes en horas de la noche y cuentan con importantes premios, incluido el anhelado premio mayor.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 28 de abril de 2026

El premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes 28 de abril de 2026 fue para el número XXXX, de la serie XXX.

Además del premio principal, el sorteo entregó varios premios secos entre los participantes, quienes ahora deberán verificar sus billetes para confirmar si resultaron ganadores.

Este juego se destaca por ofrecer múltiples premios millonarios cada semana, lo que lo convierte en uno de los más populares del país.

Resultado de la Lotería del Huila del 28 de abril de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila también realizó su sorteo correspondiente a este martes. El premio mayor cayó en el número XXXX, serie XXX.

Al igual que otros sorteos regionales, esta lotería entrega diferentes premios adicionales que aumentan las posibilidades de ganar. Cabe recordar que este juego también se realiza semanalmente y es seguido por miles de apostadores en Colombia.

Los resultados de ambas loterías tienen un carácter informativo y deben ser verificados en los canales oficiales para confirmar premios. Si participó en alguno de estos sorteos, es importante revisar cuidadosamente su billete.

El próximo sorteo de estas loterías se llevará a cabo el martes siguiente, en una nueva oportunidad para quienes buscan tentar a la suerte.