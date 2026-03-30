CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 30 de marzo

Super Astro Sol hoy lunes 30 de marzo: consulte los números ganadores, el signo zodiacal y verifique si su apuesta resultó premiada en el último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 30 de marzo
Foto: Super Astro y Freepik.

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
01:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miles de colombianos estuvieron atentos este lunes 30 de marzo al sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 28 de marzo de 2026
RELACIONADO

Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 28 de marzo de 2026

Como es habitual, el resultado se conoció en horas de la tarde y ya puede ser consultado por quienes participaron con la ilusión de acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,30 de marzo: número ganador

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras en el orden exacto como el signo correspondiente. También existen premios por coincidencias parciales, como tres o dos cifras acompañadas del signo.

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 27 de marzo de 2026: último sorteo
RELACIONADO

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 27 de marzo de 2026: último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol se realiza diariamente y es transmitido en Colombia en horas de la tarde, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol y qué premios entrega?

El Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999) junto con uno de los doce signos del zodiaco.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de marzo de 2026
RELACIONADO

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de marzo de 2026

Su atractivo radica en los premios:

  • Cuatro cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado
  • Tres cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado
  • Dos cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Además, los sorteos se realizan de forma continua durante la semana, lo que brinda múltiples oportunidades a los jugadores.

Si participó en el sorteo de hoy, verifique su tiquete con cuidado y confirme que coincidan tanto el número como el signo zodiacal. En caso de resultar ganador, puede reclamar su premio a través de los canales autorizados.

El próximo sorteo se llevará a cabo en el horario habitual, por lo que muchos ya preparan su próxima jugada en busca de la suerte.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Gobierno ajustará cálculo del precio del ACPM con referencias internacionales

Servicios públicos

¿Desde cuándo se puede quitar un plan de celular e internet sin trabas?: ‘Tatequieto’ a los operadores

Colpensiones

Inició cambio en Colpensiones: mujeres necesitan menos semanas para pensionarse desde 2026

Otras Noticias

Abuso sexual

Cayó uno de los explotadores sexuales de una colombiana de 25 años engañada y desaparecida México

La joven habría sido engañada con falsas ofertas laborales y habría desaparecido tras intentar abandonar una red de explotación sexual.

Argentina

Asesinan a estudiante de 13 años en un tiroteo en escuela de Argentina: ocho alumnos heridos

Otro estudiante de 15 años disparó indiscriminadamente contra sus compañeros dentro de una escuela en San Cristóbal.

Redes sociales

¿Hubo reconciliación?: Blessd y Manuela habrían retomado su relación una vez más

Kylian Mbappé

Mbappé defendió a niño que invadió la cancha en el partido Colombia vs. Francia: video

Enfermedades

El impacto de la música en la salud sexual, según expertos