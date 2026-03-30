Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 30 de marzo

Miles de colombianos estuvieron atentos este lunes 30 de marzo al sorteo del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares del país.

Como es habitual, el resultado se conoció en horas de la tarde y ya puede ser consultado por quienes participaron con la ilusión de acertar las cuatro cifras y el signo zodiacal.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY,30 de marzo: número ganador

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXXX

Recuerde que para ganar el premio mayor es necesario acertar tanto las cuatro cifras en el orden exacto como el signo correspondiente. También existen premios por coincidencias parciales, como tres o dos cifras acompañadas del signo.

El sorteo del Super Astro Sol se realiza diariamente y es transmitido en Colombia en horas de la tarde, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta resultó ganadora.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol y qué premios entrega?

El Super Astro Sol es un juego autorizado en Colombia en el que los participantes eligen un número de cuatro cifras (de 0000 a 9999) junto con uno de los doce signos del zodiaco.

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Su atractivo radica en los premios:

Cuatro cifras + signo: paga hasta 42.000 veces lo apostado

Tres cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado

Dos cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

Además, los sorteos se realizan de forma continua durante la semana, lo que brinda múltiples oportunidades a los jugadores.

Si participó en el sorteo de hoy, verifique su tiquete con cuidado y confirme que coincidan tanto el número como el signo zodiacal. En caso de resultar ganador, puede reclamar su premio a través de los canales autorizados.

El próximo sorteo se llevará a cabo en el horario habitual, por lo que muchos ya preparan su próxima jugada en busca de la suerte.