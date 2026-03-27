Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 27 de marzo de 2026: último sorteo

El sorteo de la Lotería de Medellín de este viernes 27 de marzo de 2026 ya dejó a un nuevo ganador del premio mayor, uno de los más esperados por miles de apostadores en Colombia.

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Como es tradición cada semana, los jugadores estuvieron atentos al resultado con la ilusión de acertar el número ganador y llevarse una millonaria suma.

Este juego de azar, uno de los más reconocidos del país, continúa siendo una opción popular para quienes buscan probar suerte.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 27 de marzo de 2025

El premio mayor del sorteo de este viernes 27 de marzo de 2026 cayó para el número XXXX de la serie XXX.

Asimismo, se entregaron varios premios secos con cifras importantes que beneficiaron a otros jugadores en distintas regiones del país. Estos resultados suelen generar gran expectativa, especialmente en ciudades donde la tradición de jugar lotería sigue vigente.

Recuerde siempre verificar su billete en canales oficiales o distribuidores autorizados para evitar confusiones o posibles estafas.

¿Cómo reclamar el premio y qué debe tener en cuenta?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, es importante seguir los pasos establecidos para reclamar el dinero. En primer lugar, debe presentar el billete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para validar el premio.

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Para montos menores, el cobro puede hacerse en puntos autorizados. En caso de premios mayores, el proceso se realiza a través de entidades bancarias, cumpliendo con los requisitos legales.

Además, tenga presente que los premios tienen un plazo límite para ser reclamados. Si no se hace dentro del tiempo establecido, el dinero podría perderse.