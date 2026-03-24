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Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de marzo de 2026

Resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila del martes 24 de marzo de 2026. Consulte aquí los números ganadores del último sorteo.

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026
Foto: Redes Sociales.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
09:50 p. m.
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Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este martes 24 de marzo de 2026 a los resultados de las loterías de la Cruz Roja y del Huila, dos de los sorteos más tradicionales del país.

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Como cada semana, estos juegos de azar mantienen la expectativa por sus millonarios premios y la ilusión de quienes buscan cambiar su suerte con un solo número.

Ambos sorteos se realizan en horario nocturno y cuentan con amplia participación a nivel nacional. En esta ocasión, los resultados vuelven a captar la atención de quienes compraron su billete con la esperanza de acertar el premio mayor o alguno de los secos disponibles.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 24 de marzo de 2026

En el sorteo más reciente de la Lotería de la Cruz Roja, correspondiente al martes 24 de marzo de 2026, el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 19 de marzo de 2026
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Este sorteo, que se juega cada martes en la noche, es uno de los más reconocidos del país y entrega premios que alcanzan cifras millonarias, incluyendo diferentes secos y aproximaciones.

La expectativa se mantiene alta en cada edición, pues miles de colombianos siguen en vivo la transmisión para conocer si resultaron ganadores.

Resultado de la Lotería del Huila del 24 de marzo de 2026

Por su parte, la Lotería del Huila también dejó nuevos resultados en su sorteo semanal. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, con la serie XXX.

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Además del premio principal, este sorteo entrega diferentes premios secos de alto valor, lo que amplía las oportunidades para los jugadores . La lotería se juega tradicionalmente los martes y continúa siendo una de las más populares en varias regiones del país.

Cada semana, estos resultados renuevan la ilusión de miles de colombianos que participan en estos sorteos con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. Mientras tanto, quienes no acertaron ya piensan en el próximo sorteo, donde la suerte puede cambiar en cualquier momento.

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