Salario mínimo en 2027: Lo que quedará neto al mes tras descuentos de salud y pensión

Con las discusiones macroeconómicas del último trimestre del año en marcha, trabajadores y analistas en Colombia comienzan a proyectar los números que definirán el presupuesto del hogar para el año 2027.

Una de las principales dudas para miles de colombianos no gira solo en torno al monto bruto que se anuncie por decreto o concertación salarial, sino en cuánto dinero ingresará efectivamente a sus cuentas bancarias tras aplicar los descuentos obligatorios de ley.

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De acuerdo con la legislación laboral vigente en el país, a todo trabajador que devenga un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) se le descuenta un 8 % de su salario básico para los aportes a la seguridad social: un 4 % correspondiente a salud y otro 4 % destinado a pensión. Estos rubros no toman en cuenta el auxilio de transporte, el cual está exento de deducciones de seguridad social y se entrega íntegro al empleado.

Las proyecciones del salario mínimo 2027

Con las discusiones macroeconómicas del último trimestre del año en marcha, trabajadores y analistas en Colombia comienzan a proyectar los números que definirán el presupuesto del hogar para el año 2027.

Una de las principales dudas para miles de colombianos no gira solo en torno al monto bruto que se anuncie por decreto o concertación salarial, sino en cuánto dinero ingresará efectivamente a sus cuentas bancarias tras aplicar los descuentos obligatorios de ley.

De acuerdo con la legislación laboral vigente en el país, a todo trabajador que devenga un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) se le descuenta un 8 % de su salario básico para los aportes a la seguridad social: un 4 % correspondiente a salud y otro 4 % destinado a pensión.

¿Cuánto dinero neto le ingresará al trabajador al mes?

Al desglosar el cálculo financiero para el escenario de ajuste técnico promedio del 8,5 % ($1.899.732) el impacto en el bolsillo del trabajador se distribuye de la siguiente manera:

Aporte a Salud (4 %): $75.989 pesos.

Aporte a Pensión (4 %): $75.989 pesos.

Total deducciones directas: $151.978 pesos.

Restando estos montos de deducción obligatoria, el salario básico neto disponible para el trabajador quedaría aproximadamente en $1.747.754 pesos colombianos.

Para obtener la cifra total del ingreso mensual disponible, es necesario incorporar el auxilio de transporte. Si este subsidio de ley experimentara un ajuste similar del 8,5 % sobre la tarifa de 2026 ($249.095), ascendería a aproximadamente $270.268 pesos en 2027.

Sumando este auxilio al salario básico neto, la remuneración mensual total en efectivo que recibiría el trabajador en su cuenta rondaría los $2.018.022 pesos.