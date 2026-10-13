Así subirá la pensión según la proyección del salario mínimo para 2027

Cerca de terminar el año 2026, ya se empiezan a realizar las estimaciones del salario mínimo para el próximo año. De la mano de este incremento, millones de pensionados del país están a la expctativa pues de esto depende la subida.

El ajuste anual de las pensiones en Colombia es un tema prioritario en la agenda económica del país. Tras conocerse las primeras proyecciones oficiales e independientes sobre el incremento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y la inflación proyectada, los jubilados buscan entender de qué manera se trasladarán estos indicadores al dinero que reciben mes a mes.

En Colombia, el reajuste de las mesadas pensionales no se realiza de forma uniforme para todos los beneficiarios, sino que depende estrictamente del monto que percibe cada jubilado, según lo estipulado en la legislación vigente (Ley 100 de 1993 y sus posteriores reglamentaciones).

El factor determinante para calcular la alza de la pensión radica en si el ciudadano devenga un salario mínimo pensional o un monto superior:

Pensionados de un salario mínimo: Quienes reciben la mesada equivalente al salario mínimo vital verán un incremento porcentual idéntico al que decrete o acuerde el Gobierno Nacional para el SMLMV. Este grupo asegura de esta forma que su mesada mantenga el poder adquisitivo frente a la línea básica de ingresos fijada para los trabajadores activos del país.

Pensionados con mesadas superiores al mínimo: Por disposición legal, aquellos jubilados que perciben más de un salario mínimo no reciben el incremento del SMLMV, sino un ajuste equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación total del año anterior, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

¿Cuánto subirían las pensiones de acuerdo a las proyecciones del salario mínimo?

Las estimaciones preliminares basadas en las proyecciones de inflación e indicadores macroeconómicos sugieren un escenario de reajuste moderado pero significativo. Para un pensionado de un salario mínimo, un incremento porcentual estimado significará un alivio directo para cubrir rubros esenciales como la canasta familiar, servicios públicos, vivienda y medicinas.

Por su parte, los representantes de las confederaciones de pensionados han reiterado en diversos escenarios la necesidad de revisar los costos de salud y atención básica que impactan desproporcionadamente a los adultos mayores, argumentando que la inflación de este sector poblacional suele ser más alta que el promedio general medido por el DANE.

Si el salario sube un 8% , esto significaría un paso de $140.072 y qudaría en $1.890.977. En caso de no ganar el mínimo, el salario subiría de acuerdo al IPC.

Ahora, en caso de subir un 9%, la pensión de una persona que cotiza sobre el mínimo quedaría en $1.908.486. Si sube el 10%, ganaría $1.925.996.

El nuevo monto de la mesada comenzará a aplicarse a partir del primer pago del año, una vez expedido el decreto oficial del salario mínimo y consolidado el dato definitivo de inflación del cierre de año.

Los analistas recomiendan a los jubilados revisar detenidamente su desprendible de pago durante los primeros meses del año para verificar que el reajuste porcentual se haya aplicado correctamente según su rango de ingreso, asegurando así el cumplimiento de sus derechos prestacionales.