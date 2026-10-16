Salitre Mágico estrena nueva montaña rusa este 16 de octubre: así es la atracción

Bogotá tiene una nueva alternativa para quienes disfrutan de la adrenalina y los parques de diversiones.

Este viernes 16 de octubre de 2026, Salitre Mágico estrena RALLUS, una montaña rusa que alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y promete convertirse en una de las atracciones más llamativas de la capital.

El proyecto contó con una inversión de cinco millones de dólares y permite que Salitre Mágico complete cinco montañas rusas, convirtiéndose, según el parque, en el establecimiento con mayor número de estas atracciones en Colombia.

La nueva experiencia está pensada para compartir en familia y busca fortalecer la oferta turística y de entretenimiento de Bogotá.

¿Cómo es RALLUS, la nueva montaña rusa de Salitre Mágico?

La atracción cuenta con un recorrido de 350 metros, alcanza una altura máxima de 20 metros e incorpora tres tirabuzones que aumentan la emoción durante el trayecto.

Según Salitre Mágico, su diseño la convierte en una montaña rusa única en su tipo en Suramérica.

RALLUS está dirigida a visitantes desde los ocho años, quienes podrán disfrutar de esta experiencia acompañados de sus familiares.

Su nombre está inspirado en la tingua bogotana, un ave conocida científicamente como Rallus semiplumbeus, que habita en los humedales de Bogotá.

¿Qué hay detrás de la nueva montaña rusa de Salitre Mágico?

La construcción reunió a ingenieros colombianos y especialistas internacionales de Países Bajos y Alemania.

Antes de su apertura, la atracción superó cerca de 600 ciclos de prueba, realizados con y sin carga para verificar su funcionamiento.

“En Salitre Mágico creemos que invertir en entretenimiento también es invertir en ciudad, en turismo, en bienestar y en momentos que las familias puedan compartir y recordar”, afirmó Néstor Bermúdez Mojica, director general del parque.

Por su parte, Diego Andrés Rodríguez Pulido, gerente de Proyectos y Montaje, destacó que la preparación requirió más de cinco meses de planeación.

Con esta incorporación, Salitre Mágico busca atraer nuevos visitantes y ofrecer experiencias diferentes a las familias que buscan planes de entretenimiento en Bogotá.