Salitre Mágico prepara gran novedad para el Festival del Terror 2026: fechas y precio de boletería

El terror volverá a tomarse las noches de Bogotá. Salitre Mágico confirmó los detalles de la edición número 11 del Festival del Terror 2026, evento que este año llegará con nuevos escenarios, personajes y experiencias para quienes buscan una alternativa diferente durante la temporada de Halloween.

El festival se realizará durante 14 fechas, entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre, en horario de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. La preventa de entradas ya se encuentra disponible.

Festival del Terror 2026 tendrá una nueva casa inspirada en una película

Entre las principales novedades aparece Blood Horror, una nueva casa del terror inspirada en una reconocida película. Aunque por ahora no se ha revelado públicamente cuál es la producción, esta experiencia será uno de los atractivos centrales de la temporada.

También llegará Lenny, el nuevo anfitrión del Festival del Terror. Se trata de un personaje de aspecto misterioso que acompañará a los visitantes durante su recorrido y tendrá un papel protagonista en la experiencia de este año.

La edición también estrenará el Pasaporte de Terror Dos Noches, una alternativa creada para quienes quieren distribuir las atracciones y actividades del festival en dos jornadas.

Nuevas experiencias del Festival del Terror en Salitre Mágico

Otra de las opciones será el Pasaporte Platinum, que incluye el Tour RIP, un recorrido guiado con acceso a las casas del terror y a Drakko, montaña rusa que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

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“Este año queremos que nuestros visitantes encuentren un Festival del Terror con más experiencias y diferentes maneras de vivir el miedo. El Tour RIP es una muestra de ello”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

Durante las diferentes jornadas también habrá música electrónica. Al finalizar cada fecha, un DJ será el encargado del cierre de la programación.

De esta manera, el Festival del Terror 2026 en Bogotá combinará sus tradicionales casas y atracciones con nuevos personajes, zonas de espanto y alternativas de ingreso. La temporada comenzará el próximo 2 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre.