CANAL RCN
Tendencias

Salitre Mágico prepara gran novedad para el Festival del Terror 2026: fechas y precio de boletería

El Festival del Terror 2026 regresa a Salitre Mágico con una nueva casa inspirada en una reconocida película. Revise fechas, horarios y novedades.

Foto: Salitre Mágico

Sebastián Montañez

septiembre 17 de 2026
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El terror volverá a tomarse las noches de Bogotá. Salitre Mágico confirmó los detalles de la edición número 11 del Festival del Terror 2026, evento que este año llegará con nuevos escenarios, personajes y experiencias para quienes buscan una alternativa diferente durante la temporada de Halloween.

El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila
RELACIONADO

El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila

El festival se realizará durante 14 fechas, entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre, en horario de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. La preventa de entradas ya se encuentra disponible.

Festival del Terror 2026 tendrá una nueva casa inspirada en una película

Entre las principales novedades aparece Blood Horror, una nueva casa del terror inspirada en una reconocida película. Aunque por ahora no se ha revelado públicamente cuál es la producción, esta experiencia será uno de los atractivos centrales de la temporada.

Salitre Mágico estrena RALLUS, su quinta montaña rusa: ¿Cómo es?
RELACIONADO

Salitre Mágico estrena RALLUS, su quinta montaña rusa: ¿Cómo es?

También llegará Lenny, el nuevo anfitrión del Festival del Terror. Se trata de un personaje de aspecto misterioso que acompañará a los visitantes durante su recorrido y tendrá un papel protagonista en la experiencia de este año.

La edición también estrenará el Pasaporte de Terror Dos Noches, una alternativa creada para quienes quieren distribuir las atracciones y actividades del festival en dos jornadas.

Nuevas experiencias del Festival del Terror en Salitre Mágico

Otra de las opciones será el Pasaporte Platinum, que incluye el Tour RIP, un recorrido guiado con acceso a las casas del terror y a Drakko, montaña rusa que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

Salitre Mágico celebra el Día del Niño con jornada masiva en Bogotá
RELACIONADO

Salitre Mágico celebra el Día del Niño con jornada masiva en Bogotá

“Este año queremos que nuestros visitantes encuentren un Festival del Terror con más experiencias y diferentes maneras de vivir el miedo. El Tour RIP es una muestra de ello”, señaló Diana Zambrano, subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

Durante las diferentes jornadas también habrá música electrónica. Al finalizar cada fecha, un DJ será el encargado del cierre de la programación.

De esta manera, el Festival del Terror 2026 en Bogotá combinará sus tradicionales casas y atracciones con nuevos personajes, zonas de espanto y alternativas de ingreso. La temporada comenzará el próximo 2 de octubre y se extenderá hasta el 1 de noviembre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Información Institucional

El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila

Epa Colombia

“Al caído, caerle”: novia de la Epa Colombia habló tras la polémica por sus keratinas

Inteligencia Artificial

¿La IA podría acabar con la humanidad? Así sería el escenario

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Contraloría pone la lupa sobre $4,4 billones del FOMAG por presuntas irregularidades

El organismo de control anunció que acelerará las pesquisas sobre millonarios pagos realizados durante las últimas semanas del gobierno anterior.

Superintendencia de Transporte

Supertransporte lanza severa advertencia y avisan de dura multa por este trámite

Atención conductores en Colombia: la Supertransporte lanza una severa advertencia sobre las revisiones técnico-mecánicas.

Artistas

Dos artistas de una banda musical fueron asesinados a tiros: esto se reportó

Selección Colombia

¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

EPS

Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia