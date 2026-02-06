Industria que mueve 560.000 empleos en Colombia tiene una tarea pendiente: ¿cuál es?

El sector auto y motopartista continúa consolidándose como una de las actividades económicas con mayor capacidad de generación de empleo en Colombia. Según el más reciente informe del Radar de las Autopartes de Asopartes – CVN, que fue elaborado con cifras oficiales del DANE, esta industria reúne actualmente más de 560.000 trabajadores, lo que representa el 2,32 % del empleo nacional.

Las actividades asociadas a la reparación, mantenimiento, comercialización y fabricación de partes y piezas para vehículos y motocicletas han mantenido una participación relevante dentro del mercado laboral colombiano. Los datos muestran que el sector sigue siendo un importante soporte para miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta cadena productiva.

¿Cuántos empleos genera actualmente el sector auto y motopartista en Colombia?

De acuerdo con las cifras reportadas por Asopartes, el mayor volumen de empleo se concentra en el segmento de comercio, reparación y mantenimiento de vehículos, que reúne más de 407.000 trabajadores, equivalentes al 72,7 % del total del sector.

Por su parte, el comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas aporta cerca de 116.000 empleos, representando el 20,7 % de la ocupación sectorial. A esto se suman aproximadamente 12.000 trabajadores vinculados a la fabricación de piezas y partes, además de cerca de 25.000 personas que desarrollan otras actividades relacionadas con el ecosistema automotor.

Estas cifras coinciden con la recuperación observada en el mercado laboral colombiano. A febrero de 2026, el país registró 24,1 millones de personas ocupadas, lo que representa más de 600.000 trabajadores adicionales frente al mismo periodo de 2025. Dentro de este contexto, la actividad de comercio al por mayor y al por menor, junto con la reparación de vehículos automotores y motocicletas, se mantuvo como la principal generadora de empleo nacional, con 4,1 millones de ocupados y una participación del 17,3 %.

¿Por qué la informalidad sigue siendo el principal desafío para las autopartes?

Pese a la fortaleza del sector en materia de empleo, Asopartes advierte que la informalidad continúa siendo el principal obstáculo para avanzar hacia un mercado laboral más competitivo y sostenible.

Actualmente, cerca del 48 % de las actividades relacionadas con la comercialización y fabricación de autopartes aún operan bajo condiciones informales.

No obstante, el gremio destacó avances en materia de formalización. Durante febrero de 2026, la formalidad alcanzó el 52 % dentro de este segmento, lo que representa una mejora de siete puntos porcentuales frente al año anterior. Aun así, persisten desafíos asociados a la estabilidad laboral, la protección social y la productividad.

Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, señaló que el sector mantiene una alta capacidad para sostener puestos de trabajo y aportar a la dinámica económica nacional. Sin embargo, enfatizó que el siguiente paso consiste en fortalecer las condiciones de competitividad y acelerar los procesos de formalización para quienes hacen parte de esta cadena productiva.

Aunque el sector ha permanecido por encima de los 500.000 ocupados desde 2021, las cifras de 2026 muestran una etapa de estabilización.

Mientras en febrero de 2025 se contabilizaban cerca de 567.000 trabajadores, un año después la cifra se ubicó en 560.000. Además, para el gremio el reto ahora será transformar esa capacidad de generación de empleo en mayores niveles de legalidad, capacitación técnica y sostenibilidad, factores considerados clave para responder a las nuevas exigencias del mercado automotor colombiano.