La empresa de moda que genera 1.000 empleos en Colombia y revela su fórmula para crecer con jóvenes

Durante los últimos años, la empleabilidad en los jóvenes en Colombia ha sido uno de los principales desafíos de la agenda económica al mantenerse en tasas entre el 15% y el 17%. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación para la población entre 15 y 28 años se ubicó en 16,5% durante el trimestre de diciembre de 2025 a febrero de 2026.

Frente a ello, el sector privado ha comenzado a integrar el talento juvenil como impulsor para la competitividad y la innovación, especialmente en industrias de alta rotación, como el sector textil.

Una de las compañías que lidera esta apuesta por el relevo generacional en el sector moda es NCS Brands, donde se ha apostado por formar un equipo con una población mayoritariamente joven con un promedio de edad de 33 años.

En su distribución interna, la Generación Y (Millennials) representa el 63% de los colaboradores, mientras que la Generación Z constituye el 19%, evidenciando una participación relevante de perfiles en crecimiento que conviven con un 17% de la Generación X.

Liliana Ospina, gerente de Talento Humano de la compañía, explica que la decisión de priorizar el talento joven responde a la necesidad de agilidad en una industria conectada con las tendencias y la velocidad digital. Al tener más del 80% de la fuerza laboral de la compañía compuesta por jóvenes, la operación logra una mayor naturalidad en el uso de canales en línea, redes sociales y herramientas de inteligencia artificial.

Esta dinámica permite que el tiempo de respuesta entre el diseño y la llegada al mercado sea más eficiente, adaptándose con rapidez a los hábitos del consumidor actual.

"El core del negocio requiere una conexión profunda con la cultura y las nuevas tecnologías; ahí radica la importancia del talento joven, pues son ellos quienes aportan una apertura natural al cambio y a la experimentación, factores críticos para evolucionar en canales de e-commerce y experiencias omnicanal. Construir equipos que reflejen la realidad de nuestro consumidor, principalmente juvenil y femenino, fortalece la identidad de nuestras marcas", señala la directiva de NCS Brands, donde las mujeres representan el 48% de la plantilla.

La estrategia de la compañía incluye programas de formación técnica y planes de beneficios para quienes buscan cursar estudios superiores, promoviendo el autodesarrollo como motor de ascenso.

Al ser una empresa en expansión, la revisión de vacantes prioriza el talento interno, facilitando que los colaboradores avancen hacia roles de liderazgo. Durante el segundo semestre de 2026, NCS Brands proyecta un incremento del 80% en su plantilla laboral para responder a la temporada comercial, reforzando su capacidad operativa en los picos de demanda del año.

Este enfoque de inclusión laboral para jóvenes y mujeres se ha convertido en un pilar estratégico que impulsa la innovación en el diseño y la comunicación. Las nuevas generaciones demandan propuestas con propósito y sostenibilidad, obligando a las marcas textiles a transformar sus procesos de creación.

Con un mercado global de moda que exige ciclos de innovación más rápidos y recurrentes, la integración de equipos diversos y digitales se convierten en la ruta para asegurar la permanencia y el crecimiento en una industria cada vez más competitiva.