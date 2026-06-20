DIAN anuncia nueva subasta de carros y motos que van desde los dos millones de pesos
Conozca todo el catálogo que ofrece la entidad.
Noticias RCN
03:17 p. m.
Bogotá, junio de 2026. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura de una nueva jornada de subastas públicas virtuales enfocada en la comercialización de vehículos particulares, camionetas y motocicletas.
En esta ocasión, la entidad dio a conocer el catálogo que incluye lotes con precios base que arrancan desde los $2 millones de pesos, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para ciudadanos particulares como para empresas del sector automotor.
Los bienes ofertados en este tipo de eventos provienen de los rigurosos procesos de control y fiscalización que realiza la entidad a nivel nacional, los cuales resultan en la aprehensión, decomiso o declaración de abandono de mercancías que ingresaron de forma irregular o no cumplieron los trámites legales correspondientes en el país.
Conozca los lotes que subastará la DIAN
La jornada de remate cuenta con más de 20 lotes distribuidos estratégicamente en los principales puertos y bodegas de almacenamiento de ciudades clave, tales como:
- Bogotá
- Cali
- Buenaventura
- Yumbo
- Manizales
- Funza
Aunque los precios base para algunas motocicletas arrancan en valores muy accesibles cercanos a los dos millones de pesos, la DIAN aclaró que también se dispondrá de vehículos de gamas más altas y lotes empresariales que superan los $80 millones y $100 millones de pesos.
Todas las mercancías se comercializan bajo la modalidad de "cuerpo cierto". Esto significa que los vehículos se venden estrictamente en las condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentran en el momento de la subasta.
Por esta razón, la autoridad tributaria recomienda a los interesados examinar con detenimiento la ficha técnica de cada lote, revisar el archivo fotográfico provisto y, de ser posible, programar visitas a los centros de almacenamiento autorizados para verificar el estado real de los motores y carrocerías.
Así puede participar en las subastas de la DIAN
El proceso se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma especializada El Martillo, administrada por el Banco Popular, lo que garantiza la transparencia y trazabilidad de cada una de las ofertas en tiempo real.
- Crear y activar un usuario en la plataforma digital de El Martillo. Es indispensable ingresar datos básicos de contacto y contar con el Registro Único Tributario (RUT) inscrito ante la DIAN
- Selección de lotes.Revisar el catálogo virtual donde se detallan las características, kilometraje, ubicación física del vehículo y el valor base de subasta asignado a cada lote.
- Realizar una transferencia a través del sistema de pagos seguros en línea PSE. Este dinero funciona como un depósito de garantía para habilitar su participación en el lote de su interés.
- Ingresar a la sala virtual durante los días del evento y registrar su propuesta económica. El sistema cuenta con un cronómetro y le notificará en tiempo real si su oferta va ganando o si ha sido superada.