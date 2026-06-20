DIAN anuncia nueva subasta de carros y motos que van desde los dos millones de pesos

Bogotá, junio de 2026. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció la apertura de una nueva jornada de subastas públicas virtuales enfocada en la comercialización de vehículos particulares, camionetas y motocicletas.

En esta ocasión, la entidad dio a conocer el catálogo que incluye lotes con precios base que arrancan desde los $2 millones de pesos, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para ciudadanos particulares como para empresas del sector automotor.

Los bienes ofertados en este tipo de eventos provienen de los rigurosos procesos de control y fiscalización que realiza la entidad a nivel nacional, los cuales resultan en la aprehensión, decomiso o declaración de abandono de mercancías que ingresaron de forma irregular o no cumplieron los trámites legales correspondientes en el país.

Conozca los lotes que subastará la DIAN

La jornada de remate cuenta con más de 20 lotes distribuidos estratégicamente en los principales puertos y bodegas de almacenamiento de ciudades clave, tales como:

Bogotá

Cali

Buenaventura

Yumbo

Manizales

Funza

Aunque los precios base para algunas motocicletas arrancan en valores muy accesibles cercanos a los dos millones de pesos, la DIAN aclaró que también se dispondrá de vehículos de gamas más altas y lotes empresariales que superan los $80 millones y $100 millones de pesos.

Todas las mercancías se comercializan bajo la modalidad de "cuerpo cierto". Esto significa que los vehículos se venden estrictamente en las condiciones físicas y mecánicas en las que se encuentran en el momento de la subasta.

Por esta razón, la autoridad tributaria recomienda a los interesados examinar con detenimiento la ficha técnica de cada lote, revisar el archivo fotográfico provisto y, de ser posible, programar visitas a los centros de almacenamiento autorizados para verificar el estado real de los motores y carrocerías.

Así puede participar en las subastas de la DIAN

El proceso se realiza de forma 100% digital a través de la plataforma especializada El Martillo, administrada por el Banco Popular, lo que garantiza la transparencia y trazabilidad de cada una de las ofertas en tiempo real.