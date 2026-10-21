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Dólar en Colombia dio sorpresiva subida este 21 de octubre: así cerró su precio

El dólar en Colombia sorprendió con una fuerte subida este 21 de octubre de 2026. Consulte el precio de cierre y cómo se movió la divisa durante la jornada.

Dólar en Colombia dio sorpresiva subida este 21 de octubre: así cerró su precio
Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

octubre 21 de 2026
03:09 p. m.
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El precio del dólar en Colombia registró una importante subida este miércoles 21 de octubre de 2026, luego de varias jornadas en las que la moneda estadounidense había mostrado una tendencia a la baja.

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La divisa volvió a ganar terreno frente al peso colombiano y terminó sus operaciones por encima de los $3.190.

¿En cuánto cerró el dólar en Colombia hoy, 21 de octubre?

De acuerdo con el balance de la jornada, el dólar cerró este miércoles en $3.191,69, lo que representa un aumento de $27,93 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.163,76.

Durante las negociaciones, la moneda estadounidense alcanzó un precio máximo de $3.202, mientras que su valor mínimo fue de $3.178,88.

Según el Banco de la República, hoy se realizaron 1.448 transacciones por un valor de US$1.387 millones, cifras que reflejan el movimiento de la divisa durante la sesión.

Este comportamiento llamó la atención del mercado, especialmente porque el dólar venía registrando valores inferiores a los observados en meses anteriores.

La subida también resulta relevante para quienes tienen previsto comprar dólares, viajar al exterior o realizar pagos internacionales, pues un mayor precio de la divisa puede representar gastos adicionales.

¿Cómo ha cambiado el precio del dólar en Colombia durante 2026?

Aunque el dólar registró un repunte este miércoles, su comportamiento durante el año continúa mostrando una caída considerable frente a períodos anteriores.

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La TRM del 21 de octubre se ubicó $7,44 por encima de la registrada el martes, equivalente a un incremento del 0,24%.

Sin embargo, frente a la misma fecha de la semana anterior, presentó una reducción del 0,57 %, mientras que en comparación con septiembre disminuyó un 0,91%.

La diferencia es todavía mayor al revisar su comportamiento anual, pues desde comienzos de 2026, la TRM ha bajado $593,32, equivalente al 15,79%.

Frente al 21 de octubre de 2025, la reducción alcanza el 18,4 %, es decir, $713,50 menos.

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