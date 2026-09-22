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¡Sorpresivo! El dólar alcanzó precio no visto hace varios días: así abrió hoy 22 de septiembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 22 de 2026
08:18 a. m.
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En la mañana de este 22 de septiembre de 2026, el Banco de la República de Colombia reportó que el dólar abrió en 3.205,00 pesos.

Además, en medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.192,53 pesos, bajando 0.39 pesos respecto a la del día anterior (21 de septiembre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de septiembre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia de la de hace una semana (15 de septiembre de 2026), tuvo un incremento de 83.23 pesos y el 2.68 %.

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Asimismo, tomando como referencia la TRM de hace un mes (22 de agosto de 2026), el ascenso fue de 144.41 pesos y el 4.74 %.

Sin embargo, respecto a la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (22 de septiembre de 2025), se detectó un decrecimiento de 564.55 pesos, que representan un 15.03 %.

Además, en el comparativo con la primera TRM reportada en el 2026, el descenso fue de 698.66 pesos y el 17.95 %.

¿Cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 22 de septiembre de 2026?

De acuerdo con los más recientes monitoreos, en promedio, se están cobrando las siguientes tarifas en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.170 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.280 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar en los últimos días?

La Tasa Representativa del Mercado no ha bajado de la barrera de los 3.100 pesos en los últimos días, sino que, incluso, se ha fortalecido.

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Los cambios más recientes han sido los siguientes:

  • Viernes 18 de septiembre de 2026: 3.151,73 pesos.
  • Sábado 19 de septiembre de 2026: 3.192,92 pesos.
  • Domingo 20 de septiembre de 2026: 3.192,92 pesos.
  • Lunes 21 de septiembre de 2026: 3.192,92 pesos.
  • Martes 22 de septiembre de 2026: 3.192,53 pesos.
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