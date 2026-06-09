Mujeres en Colombia tienen derecho a subsidio poco conocido hasta por siete años: este es su valor

En Colombia, una mujer gasta en promedio entre $200.000 y $300.000 pesos al año solo en productos básicos para gestionar su ciclo menstrual. Para mitigar este impacto económico y frenar las alarmantes cifras de deserción escolar y laboral debido a la "pobreza menstrual", dos cajas de compensación familiar decidieron salirse del molde tradicional.

A través de programas pioneros y poco difundidos, Comfama (en Antioquia) y Comfaboy (en Boyacá) crearon un subsidio exclusivo que cubre hasta el 90% del valor de productos de gestión menstrual sostenibles. Un beneficio que sigue pasando desapercibido para miles de afiliadas que cumplen con los requisitos para reclamarlo.

¿De cuánto es este subsidio para mujeres en el país?

A diferencia de los subsidios comunes que se entregan en dinero o bonos de mercado, este beneficio apunta directamente a la salud ginecológica y a la sostenibilidad. Las afiliadas de las categorías A y B (aquellas que ganan menos de cuatro salarios mínimos) pueden acceder a alternativas reutilizables que transforman por completo su presupuesto mensual.

En Comfama, el programa denominado Menstruación Consciente entrega bonos específicos según la necesidad de la usuaria. Por ejemplo, para la compra de una copa o un disco menstrual, las afiliadas reciben un subsidio de hasta $38.000 pesos. Lo verdaderamente revolucionario es su vigencia: al ser productos de alta duración, el beneficio se puede renovar cada 7 años. Para opciones como pantis absorbentes o toallas de tela reutilizables, el subsidio es de hasta $46.000 pesos y se puede solicitar cada 3 meses.

Por su parte, Comfaboy no se queda atrás en el departamento de Boyacá. Su subsidio cubre el 90% del valor total del kit para la Categoría A y el 80% para la Categoría B. Su paquete no solo incluye la copa menstrual en la talla elegida, sino que viene equipado con un vaso esterilizador, gel lubricante y su respectiva funda de almacenamiento, garantizando una experiencia higiénica completa y digna.

El valor exacto del subsidio varía según la caja de compensación, el producto que elijas y tu categoría de afiliación (que depende de tus ingresos). Mientras una caja te entrega un bono con un monto fijo de dinero, la otra funciona bajo un porcentaje de descuento directo sobre el valor total del producto.

En Confama, el valor varía según la categoría. Esta caja otorga un bono económico fijo. Como los productos de gestión menstrual sostenible (de marcas aliadas como WAM o UVA) suelen costar entre $60.000 y $90.000 pesos, el subsidio llega a cubrir entre el 40% y el 79% de su valor total.

Si gana más de 4 salarios mínimos, no recibes el bono de dinero, pero la caja te otorga un descuento directo en la compra de entre el 10% y el 33% con las marcas aliadas.

En Boyacá el modelo es diferente: no te dan un valor en pesos exacto, sino que financian la gran mayoría del costo del Kit Menstrual (que incluye la copa, el vaso esterilizador y el gel).