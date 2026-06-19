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Famosa empresa de Colombia entra en liquidación obligatoria junto a sus filiales: esto se sabe

Tres grandes empresas agroindustriales del Cauca entran en liquidación obligatoria. Conozca los motivos aquí.

SuperSociedades
Supersociedades /Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

junio 19 de 2026
08:03 a. m.
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La Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) decretó formalmente el inicio del proceso de liquidación judicial de Ingenio La Cabaña S.A., una de las compañías sucroalquileras más tradicionales de la región, junto a dos de sus firmas clave: Agroindustrias del Cauca S.A. y Alimentos Derivados S.A.

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La medida, que impacta directamente al municipio de Guachené y las zonas aledañas, marca el cierre de un ciclo para un conglomerado que por décadas dinamizó el empleo y la producción de azúcar y derivados en el suroccidente de Colombia.

¿Por qué entra en liquidación judicial el Ingenio La Cabaña?

El proceso de liquidación obligatoria responde a una profunda crisis financiera e institucional de la cual las organizaciones no lograron reponerse.

A pesar de los esfuerzos previos por mantener la estabilidad operativa bajo la ley de insolvencia y reorganización, las deudas acumuladas, las dificultades logísticas de la región y la inviabilidad para cumplir con sus acreedores precipitaron la intervención radical del ente regulador.

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La Supersociedades determinó que las tres empresas —Ingenio La Cabaña, Agroindustrias del Cauca y Alimentos Derivados— ya no cuentan con las condiciones de liquidez necesarias para garantizar su operación ordinaria. Con esta resolución, se busca el aprovechamiento ordenado del patrimonio de las concursadas para saldar, hasta donde sea posible, las obligaciones vigentes.

¿Qué viene ahora en el proceso de Supersociedades?

Tras decretarse la liquidación judicial, el proceso sigue un riguroso marco legal:

  • Nombramiento de un liquidador: Se designará un auxiliar de la justicia para que asuma la representación legal y la administración de los bienes restantes de las sociedades.
  • Inventario de activos: Se realizará un avalúo total de la maquinaria, predios y recursos de las tres firmas.
  • Convocatoria de acreedores: Todos aquellos a quienes las empresas les adeuden dinero (proveedores, extrabajadores, entidades bancarias) deberán presentarse para ser incluidos en el orden de prelación de pagos que estipula la ley colombiana.

Esta coyuntura enciende las alarmas sobre la competitividad y la seguridad jurídica en las zonas de conflicto e inestabilidad del Cauca, obligando al sector agroindustrial a replantear sus estrategias de resistencia financiera frente a los desafíos del mercado global y local.

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