Así pueden las empresas colombianas ofrecer a sus clientes créditos propios, en minutos

La digitalización financiera continúa transformando la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. En Colombia, donde las operaciones realizadas a través de internet y aplicaciones móviles han ganado protagonismo, más compañías buscan crear sus propios sistemas de financiamiento para facilitar el acceso a sus productos y servicios.

Según datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, entre 2021 y 2025 las operaciones financieras realizadas por canales digitales pasaron de representar el 35,7% al 66,6% del total, convirtiéndose en los principales mecanismos de interacción financiera para millones de usuarios.

En medio de este escenario aparece una nueva generación de soluciones tecnológicas que permiten a los comercios convertirse en emisores de crédito sin necesidad de desarrollar complejas infraestructuras financieras desde cero.

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Empresas dan créditos directamente a sus clientes

Una de las compañías que impulsa este modelo es LeanCore, una fintech con operaciones en Colombia y Guatemala que actualmente administra más de 300.000 créditos digitales.

Su propuesta consiste en proporcionar la tecnología necesaria para que empresas y comercios creen y gestionen sus propias líneas de crédito. A través de una plataforma especializada, las organizaciones pueden operar todo el ciclo crediticio, desde la aprobación inicial hasta el recaudo de las cuotas.

El sistema integra procesos como validación de identidad, análisis de riesgo, administración de cartera y recaudo automatizado, permitiendo que compañías de diferentes sectores ofrezcan financiamiento directamente a sus clientes.

De acuerdo con datos de Payments & Commerce Market Intelligence, el 4% de los colombianos ya realiza compras mediante esquemas Buy Now Pay Later, una modalidad conocida como “compra ahora y paga después”, en la que el mismo comercio otorga la financiación.

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Tecnología para democratizar el crédito en Colombia

Según Lucas Flórez, cofundador y CEO de la compañía, el crédito propio se ha convertido en una herramienta estratégica para múltiples industrias:

El crédito propio es una herramienta estratégica para que comercios y empresas de diferentes sectores (retail, movilidad eléctrica, salud, educación, servicios y muchos otros) aumenten sus ventas, faciliten el acceso de sus clientes a productos y servicios, y generen nuevas fuentes de ingresos de forma controlada y responsable.

Sin embargo, administrar una operación crediticia implica retos importantes relacionados con la validación de identidades, la gestión de riesgos, el seguimiento de la cartera y los procesos de recaudo. Precisamente allí es donde la tecnología busca simplificar la operación.

La plataforma desarrollada por la fintech puede integrarse con puntos de venta, sistemas empresariales, herramientas contables, plataformas de comercio electrónico y pasarelas de pago, permitiendo una gestión centralizada de toda la operación financiera.

Créditos propios aprobados en minutos

Entre las principales ventajas que ofrece esta tecnología se encuentra la reducción significativa en los tiempos de aprobación.

Mientras los procesos tradicionales suelen requerir múltiples verificaciones y trámites, el análisis automatizado de riesgo permite entregar respuestas en cuestión de minutos.

La plataforma también optimiza el recaudo mediante recordatorios automáticos y mecanismos digitales de pago, disminuye errores operativos gracias a la automatización de procesos y reduce los costos asociados a desarrollos tecnológicos internos.

Otro de los aspectos destacados es la velocidad de implementación. Tradicionalmente, montar una operación de crédito propia podía tomar entre ocho meses y un año debido a la complejidad tecnológica requerida. Con este modelo, una empresa puede poner en funcionamiento su sistema digital en un periodo estimado entre ocho y doce semanas.