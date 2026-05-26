¿Quiénes pueden declarase en quiebra sin exponerse a sanciones o cometer un delito en Colombia?

Desde que nació el proceso de insolvencia en Colombia, cada año se registra un número mayor de personas que utilizan este recurso, pensado como un salvavidas para quienes están en quiebra y no pueden seguir pagando sus deudas como venían haciéndolo.

En ese entonces, 422 personas iniciaron el trámite y, para 2025, lo hicieron 18.725; más de 8.000 que en 2024. Pero el 2026 no se queda atrás: en lo que va del año, más de 11.000 personas dijeron estar ahogadas en deudas y se declararon en quiebra.

Según la abogada especialista en insolvencia, Andrea Toro, “hoy vemos que no simplemente se usa el crédito para proyectos de vida a largo plazo, como un crédito de vivienda, un crédito para negocio o libre consumo. Hoy en día se están utilizando los créditos, como tarjetas de crédito, para el pago de servicios básicos: salud, alimentación o educación”.

El problema, según entidades como Asobancaria, es que personas inescrupulosas han venido utilizando este mecanismo para evadir sus obligaciones, lo que podría derivar en delitos y sanciones legales.

¿Quiénes pueden declararse en quiebra o insolvencia sin enfrentar sanciones?

Según comentó en diálogo con Noticias RCN el director jurídico de Asislegal, Juan Sebastián Franco, el proceso de insolvencia está dirigido a personas que están saturadas por “las deudas, cuando uno ya no puede pagar sus obligaciones, cuando se está en esa situación, que es desesperante. Solo entonces uno puede acogerse a esta Ley. ¿And cómo funciona? ¿Qué es la insolvencia? Técnicamente es declararse en quiebra”.

Sin embargo, para aplicar a este mecanismo, Toro explicó que, como requisito, se deben “tener dos o más obligaciones con dos o más acreedores: pluralidad de obligaciones, pluralidad de acreedores. De ahí en adelante, se debe incorporar cada obligación, sea que esté o no en mora”.

Además, desde el 2025, también los pequeños comerciantes pueden declararse en insolvencia; es decir: “El pequeño tendero, el panadero, el barbero”.

La insolvencia no es igual a la muerte financiera:

Bajo el trámite de insolvencia las personas pueden reorganizarse, negociar un plan de pagos y mejorar su situación financiera, pero no es un recurso para escapar de las deudas.

“Yo siempre he dicho que el deudor que actúa de mala fe no es un candidato apto para entrar a un trámite de insolvencia, porque el trámite de insolvencia requiere voluntad de pago de parte del deudor y buena fe. Todo lo que yo incorporo en un proceso de insolvencia es bajo la gravedad de juramento”, indicó Toro.

En la primera fase, de acuerdo con Franco, se pasa a “un centro de conciliación que tenga la autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho y se busca lograr un acuerdo de pago con todos los acreedores. Es como si la persona dejara de tener cuatro, cinco o seis deudas y tuviera una única deuda, con todos sus acreedores ahí”.

Durante el proceso estará reportada en las centrales de riesgo. Sin embargo, “hay un máximo de tiempo de ocho años. Con la Ley de insolvencia, una vez el trámite llega a la liquidación patrimonial del juzgado, el término se reduce a la mitad”.