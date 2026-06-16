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Traslado de pensión sin demanda: Quiénes pueden hacerlo y por qué la fecha límite es julio de 2026

Tiene plazo hasta julio de 2026 para hacer este trámite clave. Vea los requisitos.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
10:26 a. m.
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El tiempo se agota para más de un millón de colombianos que tienen la posibilidad de cambiar de régimen pensional de forma gratuita, exprés y sin necesidad de contratar a un abogado.

La famosa "ventana de oportunidad" para realizar el traslado de pensión sin demanda judicial entrará en su etapa definitiva y vencerá de forma improrrogable el próximo 16 de julio de 2026.

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Esta medida excepcional ha permitido que las personas próximas a la edad de retiro se muevan entre los fondos privados (AFP) y Colpensiones, o viceversa, bajo las condiciones de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, las cifras de las autoridades pensionales revelan que apenas el 13,19% de los ciudadanos habilitados ha aprovechado este beneficio, lo que significa que cientos de miles de trabajadores podrían perder una oportunidad de oro para mejorar su futuro financiero si no actúan rápido.

¿Quiénes pueden cambiar de pensión sin ir a juicio?

Para saltarse el largo y costoso proceso de una demanda de ineficacia de traslado, la ley exige cumplir con requisitos muy específicos de edad y semanas cotizadas. Quienes deseen postularse antes del 16 de julio de 2026 deben verificar su historial bajo los siguientes parámetros:

  • Mujeres: Deben contar con un mínimo de 750 semanas cotizadas.
  • Hombres: Deben tener al menos 900 semanas cotizadas.
    Edad: Estar a menos de 10 años de la edad de jubilación (es decir, mujeres con 47 años o más, y hombres con 52 años o más).
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Aviso para procesos en curso: Si usted actualmente tiene una demanda judicial activa por nulidad de afiliación, también puede acogerse a esta ventana de traslado directamente, siempre y cuando cumpla los requisitos de semanas, solicitando posteriormente la terminación anticipada de su proceso ante el juez.

El paso a paso obligatorio: La Doble Asesoría

El trámite es completamente gratuito y no requiere de intermediarios ni asesores externos. Las administradoras pensionales han habilitado canales virtuales y telefónicos rápidos para agilizar la demanda de solicitudes en este último mes.

El proceso se resume en tres pasos críticos:

  1. Solicitud: El afiliado debe comunicarse con su fondo actual (Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia) y con Colpensiones para agendar la Doble Asesoría.
  2. Simulación: En un espacio de aproximadamente 30 a 40 minutos, cada entidad le presentará una proyección real de su pensión para comparar cuál régimen le genera una mejor mesada.
  3. Decisión: Una vez recibidas ambas asesorías, el ciudadano radica la solicitud de traslado ante la entidad elegida.

Los expertos recuerdan que, después del 16 de julio de 2026, cualquier persona rezagada que descubra que le convenía el otro régimen tendrá que asumir de su propio bolsillo los costos de un abogado y someterse a un proceso judicial que puede tardar años.

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