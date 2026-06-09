Colpensiones advierte: NO tener este documento hará que suspendan su pensión

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió una advertencia clara para un grupo específico de sus beneficiarios: quienes no presenten a tiempo la documentación obligatoria requerida para la verificación de sus condiciones verán suspendido de forma temporal el pago de su mesada pensional.

Esta medida responde a los estrictos controles que realiza la entidad pública para evitar fraudes, suplantaciones o pagos indebidos, garantizando la transparencia de los recursos del sistema pensional en el país.

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El requerimiento estricto de documentación varía según la condición del pensionado, dividiéndose principalmente en dos grupos de alto riesgo de suspensión.

¿Cuál es el documento y quiénes deben presentarlo?

Colombianos en el exterior: El certificado de supervivencia ("Fe de Vida")

Para los pensionados que residen fuera de Colombia y reciben sus desembolsos en el extranjero, el documento indispensable es el certificado de fe de vida (o supervivencia). Este documento permite constatar que el beneficiario sigue vivo y mantiene el derecho legal sobre sus recursos.

La norma establece que este trámite debe gestionarse periódicamente ante los consulados colombianos en el país de residencia o mediante los canales digitales autorizados por las autoridades locales. No radicarlo en los tiempos fijados congela de inmediato el giro de la nómina.

Pensionados por invalidez: Actualización de historia clínica y estado de salud

Para quienes gozan de una pensión de invalidez, el panorama exige la entrega obligatoria de soportes médicos actualizados (historia clínica, exámenes diagnósticos recientes y certificados médicos). Colpensiones se encuentra notificando de manera masiva a miles de ciudadanos bajo esta modalidad para que se sometan a la revisión periódica de su estado de salud.

La Ley 100 de 1993 determina que la revisión de la pérdida de capacidad laboral debe realizarse cada tres años. Esto se hace para evaluar si la condición médica persiste, desmejoró o si, por el contrario, hubo una recuperación que modifique el derecho a la prestación económica.

Plazos máximos y consecuencias de no hacer el trámite

Los usuarios que reciban la notificación de Colpensiones (vía correo electrónico, mensaje de texto o a través de los módulos en línea "Mis transacciones" o "Medicina Laboral") cuentan con un plazo máximo de tres meses para radicar los documentos y agendar la cita médica correspondiente.

Si el pensionado ignora los avisos y deja vencer los términos, la entidad procederá a aplicar la retención temporal de la mesada. El panorama se vuelve más crítico al cumplirse un año: la ley colombiana estipula que si transcurren 12 meses consecutivos sin que la persona se presente o permita los exámenes correspondientes, el derecho a dicha pensión prescribirá de forma definitiva.