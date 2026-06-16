Pago a trabajadores en festivos aumentará a partir del mes de julio: así se puede calcular

Los trabajadores colombianos que deban cumplir con jornadas laborales durante los días de descanso obligatorio recibirán un alivio financiero en sus bolsillos.

Como parte del cronograma de aplicación gradual estipulado en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), el recargo por laborar domingos y festivos experimentará un nuevo incremento normativo en el territorio nacional.

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El marco legal estableció un aumento progresivo para devolver el valor total del recargo por días de descanso a los empleados. El histórico del beneficio y los próximos cambios obligatorios se estructuran bajo este orden.

Valor de los festivos aumentará para trabajadores en Colombia

Julio de 2025: El recargo por trabajar en un día dominical o festivo aumentó inicialmente del 75 % al 80 % sobre el valor de la hora ordinaria.

1 de julio de 2026: A partir de esta fecha, el recargo escalará oficialmente al 90 %. Las empresas de todo el país deberán ajustar sus plataformas de nómina para liquidar los festivos bajo este nuevo porcentaje.

1 de julio de 2027: Se completará la transición definitiva fijada por la ley, alcanzando el 100 % de recargo. En este punto, la remuneración equivaldrá exactamente al doble de una hora en un día hábil común.

La fecha de vigencia de este aumento coincide con otra de las reformas estructurales más importantes de los últimos años: la reducción de la jornada laboral máxima en Colombia (Ley 2101 de 2021).

A partir del 15 de julio de 2026, la jornada laboral estándar descenderá de las 44 horas a las 42 horas semanales. Este doble ajuste normativo genera un impacto directo en las finanzas de los empleados, ya que al disminuir el divisor de horas mensuales del salario ordinario, el valor de la hora individual aumenta de manera automática.

Por ejemplo, un empleado que devenga el salario mínimo verá cómo su hora base ordinaria pasa de promediar los $7.959 COP a los $8.338 COP a mitad de mes, elevando sustancialmente el cálculo final de los recargos del 90 % acumulados en días festivos.

¿Cuánto le aumentará a un trabajador que tenga el salario mínimo?

Para un trabajador que gana el salario mínimo en Colombia en este 2026 ($1.750.905 COP), el aumento por trabajar un día dominical o festivo se calcula sobre el valor de su hora ordinaria.

En este año el cálculo tiene un beneficio doble, ya que se junta el aumento del recargo por la reforma laboral con la reducción de la jornada laboral que ocurre a mitad de año.

Hasta junio de 2026, el recargo dominical/festivo se pagaba al 80 %. A partir del 1 de julio sube al 90 %.

Tomando la hora base de la primera mitad del año ($7.959 COP):