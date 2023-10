Sin Libreto Electoral: Juan Daniel Oviedo se sinceró en Noticias RCN, habló de su vida y sus propuestas

Avanza la contienda electoral en Bogotá en medio de debates y la posibilidad de una segunda vuelta. Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y ahora candidato a la Alcaldía Distrital, continua en su campaña de Con Toda por Bogotá, y en Noticias RCN acompañamos sus actividades para conocer a la persona más allá de la política.

Llegamos hasta su casa en Bosa en donde nos reveló detalles de su vida, su relación y sus propuestas para la Alcaldía de la capital.

¿Cómo le contó a su mamá que se quería lanzar a la Alcaldía, y ella qué le dijo?

Yo la invité a Harrys, ese restaurante me gusta mucho, y le conté. Le pregunté qué pensaba porque ella estaba en la tónica de que yo me iba a Florencia. Ella me dijo, ‘mire, en la vida solo hay un cuarto de hora y este de pronto puede ser el suyo’.

¿Por qué se fue a vivir a Bosa?

La verdad eso fue el resultado de alguien que me retó en la calle, me dijo que si sería capaz o aguantaría irme a vivir a Bosa. No me gustó la forma en que lo dijo. Entonces me pareció interesante porque yo antes estuve un mes en Mompox, en un barrio popular compartiendo problemáticas con la gente, pero también viendo cosas positivas. Esto es una experiencia desde lo personal que me hace mucho más convencido de que hay que hacer cosas por la ciudad.

¿Cómo se conoció con su pareja?

Sebastián (pareja de Juan Daniel Oviedo): Hace once años nos conocimos. En esa época yo vivía en Marsella por las Américas. Hice trasbordo en Ricaurte porque iba para un estudio que tenía en el Chorro de Quevedo. Yo Iba caminando y lo vi a él parado en la calle, nos quedamos mirando y yo seguí, pero una cuadra más adelante volteé y él me estaba saludando. Hablamos, me invitó a tomar un café y yo le empecé a mostrar unos pantalones que estaba haciendo porque mi idea era venderle ropa.

¿De dónde piensa sacar el presupuesto para cumplir todas las propuestas que tiene para Bogotá?

Bogotá tiene un presupuesto grande, casi 32 billones de pesos, en donde hay una dinámica de recaudo, pero también hay que reconocer que está concentrado en la política social porque fue la decisión de la alcaldesa Claudia. Entonces, sí hay que hacer una reoptimización del presupuesto y queremos que la ciudad asuma responsabilidades a través de deuda, por eso creemos en la emisión de bonos para la reparación de la malla vial.

¿Se va a aliar con algún otro candidato a la Alcaldía?

En segunda vuelta tiene que haber convergencia de propuestas. Precisamente estuvo la iniciativa que lideró miguel Uribe para poder conversar. Se rumoró una iniciativa de una posible conversación con Galán, pero no hemos hablado del tema. Nuestro mensaje fue claro y es que queremos que hasta el 29 de octubre sea con la gente. Si pasamos a segunda vuelta, ahí si estructuraríamos una plataforma de convergencia sobre las propuestas de nuestro programa.

¿Con quién no estaría dispuesto a unirse?

Entendiendo la naturaleza de la candidatura de Gustavo Bolívar, en donde él reconoce que es el candidato de Gustavo Petro, puede ser difícil una conversación.

