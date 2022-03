Denuncian presuntas presiones en Alcaldía de Cali para votar por un candidato a la Cámara

Noticias RCN conoció una denuncia de varios contratistas de la Alcaldía de Cali, quienes aseguraron que han sido presionados para conseguir votos a favor de un candidato a la Cámara de Representantes.

“Me quitaron mis pertenencias, es decir, me pidieron que las hiciera a un lado y que no podía ingresar ni siquiera nada para escribir, no me dejaron hacer uso del celular, ni de otros dispositivos”, señaló un contratista.

El funcionario de la Alcaldía de Cali, a quien le protegeremos su identidad por seguridad, aseguró que un asesor del alcalde Jorge Iván Ospina, lo ha presionado para asistir a reuniones y conseguir votos para favorecer a un candidato a la Cámara de Representantes.

“Tomó presencia en el lugar y nos dijo que la reunión no era laboral, sino que tenía un sentido político, específicamente conocer la estructura del señor Harvey Hurtado y conocer las razones por las cuales debíamos votar por él. Cuando me percaté de eso intenté salir, la mujer que tenía las pertenencias de todas las personas que estábamos allí me dijo que le tenía que firmar algo para poder regresarme mis pertenencias, yo le dije que no y empezó la presión de por qué se va, por qué no se queda, usted tiene que conocer al candidato”, agregó.

Otra contratista señaló que ha sido amenazada con perder su trabajo si no vota por el candidato que le piden. Además, aseguró que la presión ha venido por parte de Alfredo Valenzuela, asesor del alcalde.

“La verdad sí, siento que no tengo garantizada mi continuidad en la dependencia de trabajo, no por una cuestión de desempeño laboral sino por una cuestión eminentemente electoral. Todas las personas que hemos estado en esas reuniones entendemos que no es una amable invitación sino que es una forma de presionar para que nosotros salgamos a buscar firmas y votos para el señor Harvey Hurtado”.

Noticias RCN conoció imágenes en las que se ve a Rodrigo Salazar y Diego Sánchez, funcionarios nombrados de la Alcaldía de Cali, en el mismo sitio a donde habrían sido citados los contratistas para asistir a la reunión política a la que posteriormente llegó el candidato Hurtado.

Fuentes consultadas confirmaron que toda esta evidencia ya está en manos de la Fiscalía, donde fue instaurada una denuncia formal por constreñimiento electoral contra Alfredo Valenzuela y Rodrigo Salazar.

Por su parte, el mandatario caleño negó que dichas presiones se estén haciendo desde la administración.

“No actuamos así, la gente lo sabe. La gente sabe que nosotros ganamos elecciones en la fuerza de las ideas, no ganamos elecciones constriñendo a nadie, iría contra toda una historia de vida”, aseguró Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Cabe recordar que Alfredo Valenzuela ya había sido destituido durante la primera administración de Jorge Iván Ospina por participar en actividades políticas siendo asesor de la alcaldía en 2010.

Entre tanto, la campaña de Harvey negó que desde allí se estén ejerciendo presiones a contratistas.

