Federico Gutiérrez invitó a Fajardo a su campaña: “Lo tripliqué en votación”

El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones legislativas en Colombia en las que además de decidir por el Senado y la Cámara, los colombianos también eligieron a sus candidatos favoritos de las tres coaliciones: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Centro Esperanza, de cara a las votaciones presidenciales 2022.

Uno de los más favorecidos por los más de 18 millones de votantes fue Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y ahora candidato a la Presidencia 2022, quien recibió una importante cifra de votos en el Equipo por Colombia, lo que le permitirá estar en los tarjetones el próximo 29 de mayo en primera vuelta.

De esta manera, Gutiérrez se convirtió en uno de los candidatos más sonados para las próximas elecciones presidenciales y el exmandatario de Medellín invitó en las últimas horas a Sergio Fajardo, ganador del Centro Esperanza, a que se adhiera a su campaña para así poder vencer a Gustavo Petro, uno de máximos favoritos.

"Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente. Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza", aseguró Gutiérrez en entrevista para Blu Radio.

De acuerdo con sus declaraciones, ‘Fico’ cree que ahora su candidatura es la única que puede vencer a la de Gustavo Petro, por lo que hace el llamado al resto de sectores para que logren la unión.

"Yo invitaría a Sergio Fajardo a que me acompañe. Tiene que dejar la arrogancia y la soberbia, entender el momento en que estamos. Lo tripliqué en votación. La encuesta que vale es la de ayer. Antes las otras encuestas eran otro escenario. La encuesta de ayer demuestra que lo tripliqué en votación", dijo.

"Aquí hay muchos sectores que van a ver qué posición toman, porque aquí todo cambió. Hasta hace un mes el panorama era que supuestamente la Centro Esperanza y Pacto Histórico tenían un cupo a segunda vuelta. ¿Qué quedó demostrado aquí? Que los que tenemos cupo a segunda vuelta somos nosotros, que los que sí podemos derrotar a Petro somos nosotros y soy yo como candidato. Lo dicen medios internacionales como Bloomberg, donde dicen por ejemplo que nosotros hoy somos el único rival que puede ganarle a Petro", concluyó.