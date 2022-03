Carlos Amaya afirma que habría podido ganarle la consulta a Sergio Fajardo

El pasado domingo 13 de marzo, se definieron los tres candidatos presidenciales de las diferentes coaliciones políticas. Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez fueron los ganadores de la Coalición Centro Esperanza, el Pacto Histórico y el Equipo por Colombia, respectivamente.

Vea además: Así puede cambiar su puesto de votación para las elecciones presidenciales 2022

Sin embargo, una gran sorpresa en el caso de la Centro Esperanza, fue los resultados del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, quien sacó un total de 451.122 votos, correspondiente al 20.89%.

En entrevista con La FM, mostró su felicidad por la votación que obtuvo en varios departamentos y aprovechó para criticar a su partido Alianza Verde, al que le cuestionó no haberle dado el aval ni apoyarlo de manera unánime en la consulta, lo que habría podido ponerlo como candidato presidencial.

“Voy a concentrarme en que mi partido Verde, por 13 años, se democratice y pueda no seguir cometiendo errores, un poco de lo que pasó por la indecisión de Los Verdes afectó. Si el partido no hubiese tenido esa manera de tomar decisiones y me hubieran dado el aval probablemente yo habría podido ganarle a Sergio Fajardo (...) Los Verdes que están con Petro son los que siempre han estado con él. Camilo (Romero) no tenía ninguna opción de ganarle a Petro”, sostuvo el candidato.

Carlos Amaya indicó en esa entrevista que de no pasar Sergio Fajardo a la segunda vuelta, votará en contra del uribismo".

"El objetivo para mi es ganarle al uribismo (…) y eso le va a pasar a muchos colombianos que quieren un cambio, muchos no van a votar por Petro porque lo apoyan, sino por votar en contra del uribismo”, indicó.

Coalición Centro Esperanza unida con Fajardo

Tras estos resultados, en sus primeras declaraciones, el candidato Sergio Fajardo aseguró que su coalición se encuentra más unida que nunca y que a pesar de los errores cometidos en el pasado, trabajarán por demostrar lo que quieren para Colombia.

“Nosotros como coalición hemos cometido errores, pero eso es una etapa superada. A partir de ahora como coalición estamos unidos y vamos a demostrar lo que nosotros queremos ser para nuestro país”, señaló.

Le puede interesar: Esto es lo que se han gastado Petro, Fico y Fajardo en la campaña electoral

El candidato presidencial aseguró que liderará la fuerza política que ganará las elecciones presidenciales y que representará a los colombianos que no quieran sentir el daño que se ha hecho en el país.

Además, aseguró que el Gobierno actual entrega a una Colombia “llena de rabia, de miedo, porque la inseguridad nunca había estado en este nivel”.

Un día después de que se diera su victoria, Fajardo publicó en Twitter una foto donde se le ve con los demás integrantes de la Coalición, señalando que "Colombia reclama un cambio profundo y somos los únicos que podemos lograrlo sin más divisiones".

"Buen día de reuniones de la @CoaliEsperanza. Colombia reclama un cambio profundo y somos los únicos que podemos lograrlo sin más divisiones. Esto apenas empieza, ya hemos demostrado que sabemos corregir y remontar. Vamos a ganar la Presidencia. Confíen en nosotros", sostuvo el exgobernador de Antioquia.