Gustavo Petro: “Muchos de mis objetivos no se pueden cumplir solo en 4 años”

A menos de cuatro semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales 2022, los candidatos continúan realizando campaña en diferentes lugares de Colombia con el propósito de convencer a la mayor cantidad de personas presentando sus objetivos más grandes en los planes de gobierno.

Este fue el caso de Gustavo Petro en las últimas horas en Santa Marta, en donde convocó a cientos de habitantes del barrio del ‘Pescaíto’ para darles a conocer varias de sus propuestas. Sin embargo, el candidato del Pacto Histórico volvió a levantar polémica por unas declaraciones que realizó respecto a su posible gobierno.

Referente a su posible llegada a la Casa de Nariño, Gustavo Petro ha dejado claro en varias ocasiones que no haría nada por modificar la Constitución y sus artículos acerca de la reelección de los presidentes.

Sin embargo, algunos sectores políticos siguen manifestando que el candidato realizaría acciones para quedarse más periodos en la Presidencia y sus declaraciones en Santa Marta han dado de qué hablar.

Polémica de Gustavo Petro

“Algunos me dicen eso no puede hacerse solo en cuatro años, ¿quiere usted reelegirse? Les acepto que no se puede hacer mucho de estos objetivos solo en cuatro años, pero comenzamos poniendo los pilares fundamentales de la transición económica, social, energética, de la construcción de una democracia multicolor”, dijo Petro respecto a sus proyectos de Gobierno.

¡Polémica! El candidato presidencial Gustavo Petro advierte que su propuesta de gobierno necesita más de cuatro años. El anuncio lo hizo en Santa Marta. pic.twitter.com/98Ts2aM0gb — Diario LA NACIÓN (@PrensaLaNacion) May 2, 2022

Debido a esta alocución, en redes sociales comenzaron a recordar las declaraciones de Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Petro, en las que afirmó que el proyecto del Pacto Histórico en “de largo plazo”.

“Una vez lleguemos a la presidencia de Colombia tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo, del pueblo, de manera colectiva […] que se descentralice no solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Este proyecto en cambio es de largo plazo y empieza el 29 de mayo ganando en primera vuelta la presidencia de la República”, indicó en aquel momento.

