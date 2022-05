Se cayó la alianza entre Fajardo y Rodolfo Hernández

La carrera por la Presidencia de la República continúa y aunque se habla de alianzas, una de las más recientes y polémicas se cayó. Se trata de la que supuestamente se había gestado entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, incluso, el candidato de Centro Esperanza también le cerró la puerta a Ingrid Betancourt.

No habrá alianza entre Fajardo y Hernández

En las más recientes declaraciones de Sergio Fajardo, manifestó que no se ha pactado negociación alguna con Rodolfo Hernández: “Ningún acuerdo. Nosotros en este momento no tenemos ningún acuerdo, tenemos una buena relación, pero no hay ningún acuerdo”, enfatizó el candidato a la Presidencia de la República.

Fajardo también cerró la puerta a Ingrid Betancourt

Pero eso no es todo, en el Termómetro Político de Noticias RCN conocimos las intenciones de Ingrid Betancourt, quien señaló que estaría dispuesta a renunciar a su candidatura en caso de que existiera una posible unión.

“Aquí, de tres, dos tenemos que renunciar. Yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia (…) Si es Rodolfo de primeras, no tengo ningún problema, si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia”, aseguró Betancourt a Noticias RCN.

No obstante, Fajardo también le cerró la puerta con unas contundentes declaraciones: “Yo me la encuentro en debates, ella participa, muestra sus ideas, pero no tenemos ningún tipo de comunicación más allá de saludarnos en un debate.

