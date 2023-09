En Bici Electoral: Con policías y ciberinteligencia, así mejoraría Gustavo Bolívar la seguridad en Bogotá

Bici Electoral RCN es un espacio para escuchar las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en temas de movilidad sostenible. Y es que las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá registran el 64% del total de los viajes diarios que se hacen en bicicleta en la capital, es decir, todo el corredor occidental.

El primer en subirse a la bicicleta fue el candidato Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico. Habló de sus propuestas para mejorar la seguridad, la malla vial, la carrera Séptima y hasta con quién se vería en una eventual segunda vuelta.

¿Cómo le va con la bicicleta?

Muy bien, toda la vida he tenido cicla, sino que ya después aquí en Colombia por los problemas de seguridad no pude volver a andar en cicla, pero cuando voy a Estados Unidos sí siempre ando en cicla.

¿Cómo vamos con el tema de las bicicletas en Bogotá si llega a Bolívar a ser alcalde de la ciudad?

Creo que más que ampliar a más a más kilómetros, los que hay que ya son cerca de 614 kilómetros, empezar a conectarlos para que la gente realmente pueda rodar por toda la ciudad.

¿Qué propone entonces Gustavo Bolívar para el tema de la continuidad de los ciclistas?

Primero hacer el inventario de los lugares donde se interrumpen la ciclovías y por lo menos en los primeros dos años de gobierno tratar de darle una salida o una conexión a esos a esos lugares.

¿Qué hacer en tema de seguridad?

Los mismos ciclistas tienen que ayudarnos a cuidar, eso se llama el autocuidado. Si un ciclista compra una cicla robada está empujando el ladrón a robarse otra, entonces si uno compra una cicla robada, pues le está diciendo al tipo, venga y vaya y mate a otro para que se robe otra cicla.

El tema de la accidentalidad ciclistas junto a los motociclistas sigue siendo los actores viales que más fallecidos y más lesionados ponen aquí en la capital

Hay que concientizar a la gente que, como lo dicen muchas campañas, este ciclista puede ser un familiar suyo y aunque no lo sea tiene que ponerse en el lugar del ciclista que va desprotegido.

¿Qué pretende hacer Gustavo Bolívar con la carrera Séptima si llega a la Alcaldía?

El Corredor Verde es un exabrupto desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y desde el punto de vista financiero no es viable. Los buses son contaminantes y estamos en una transición energética donde se necesita electrificar el transporte.

Entonces me dicen, no, pero es que por la Séptima van a ir buses eléctricos, también son contaminantes porque la fabricación de las baterías demanda millones de litros de agua de todas maneras las baterías están hechas con químico.

Hay una percepción de que Bogotá está sucia ¿Qué plantear frente a eso?

Tengo que sentarme con los operadores y ponerlos serios. Decirles, primero, vamos a reciclar y a ellos también les conviene; entonces dedicar un día a la semana puede ser el miércoles. El miércoles todos los carros de basura de Bogotá solo reciben reciclaje.

¿Cómo resume la alcaldía de Claudia López?

En muchos aspectos pésima, en movilidad pésima, en seguridad pésima, en basura pésima. Lo único que estamos rescatando de esta Alcaldía es el sistema de cuidado que implementó en las casas de Manzanas del Cuidado, nosotros las queremos aumentar.

Queremos aumentar el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de 180 a 365 días y también les queremos dar educación de calidad de educación bilingüe, educación técnica.

Yo no les voy a decir mentiras, no le voy a hacer promesas de que esto lo cambio en tres meses. Hay un candidato ya diciendo que acaba la inseguridad de Bogotá en tres meses. eso es paja.

Entonces yo prefiero decirle a la gente, mire sí vamos a poner más policías, más cámaras, todo el bla bla bla que dice todo el mundo porque se necesita. Hoy están atracando a la gente, pero yo quiero atacar las causas estructurales.

¿Qué le parece el sistema de bicicletas compartidas que está actualmente en la ciudad?

Bien, pero el costo no es tan asequible (…) tampoco ponerla gratis porque las bicicletas necesitan mantenimiento, pero sí un costo racional sin ánimo de lucro, eso no se puede privatizar.

El Instituto de Desarrollo Urbano habla de que cerca del 5% de la estructura vial para ciclistas está en malas condiciones ¿Cree que es tan poquito o hay mucho más? ¿qué hacer si llega a Bolívar a la Alcaldía de Bogotá?

Repararlo eso no cuesta nada, pura voluntad política y poner a un funcionario y ponerle cabeza eso y decirle le doy seis meses para que me tape todos esos huecos punto y si no lo terminó se fue.

¿En el tema de la seguridad también va a poner tiempos?

Hay mucho populismo con eso. Si queremos meterle los 7.000 policías que faltan gastaríamos mínimo diez años, por eso propuse traigamos a los policías que se han pensionado, les volvemos a pagar otro sueldo aparte de la pensión porque son personas que ya saben manejar el arma, ya saben manejar el radio, conocen los códigos traigamos esos expolicías mientras se entrenan los otros.

¿Cómo garantizar seguridad?

Policías y ciberinteligencia, cámaras en todas partes. A esto hay que meterle 100,000 cámaras de inteligencia artificial que estén alimentadas con los rostros de 19.000 buscados que tiene hoy la Fiscalía.

¿Con quién se ve en una posible segunda vuelta?

Pienso que este muchacho Oviedo, a menos que haga de aquí más adelante otras alianzas, hoy no lo veo con alianzas con corruptos de la política. Vamos a ver que no se deje contaminar.

¿Cuál es ese compromiso de Gustavo Bolívar si llega a la Alcaldía de Bogotá con los ciclistas, con los peatones, con los que van en patineta, con todos esos de la movilidad sostenible?

Lo más importante es la seguridad vial porque de eso depende la vida, sin vida a uno qué le importan los trancones o la inseguridad si ya murió. Lo más importante es preservarles la vida, vamos a conectar la ciclorrutas que están interrumpidas en algún lugar.