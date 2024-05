Giro en el caso contra el exalcalde de Chipaque: abogado de la víctima será investigado

El Consejo Seccional de Disciplina asumió la investigación contra el abogado Eduardo de Jesús Eraso por presuntas presiones indebidas a testigos.

El abogado está defendiendo Yury Castellanos, víctima del proceso contra el exalcalde de Chipaque, Camilo Pardo, por presunto abuso sexual.

En diciembre de 2023, Noticias RCN conoció la denuncia de Yury Castellanos contra el exalcalde de Chipaque, Camilo Pardo, por presunto abuso sexual. Ella trabajaba en la Alcaldía para ese momento.

Los hechos se remontan a una reunión laboral, en la cual Castellanos aseguró vivir el horror y la tragedia de su vida. Ella contó que, después de una reunión, quedó inconsciente cuando se movilizaba en una camioneta de la Alcaldía: “Cuando abrí los ojos, en lo que recuerdo, estaba completamente desvestida y con el sostén desacomodado”.

Cuando acudió a la Clínica San Rafael, confirmó que fue abusada sexualmente. Sus señalamientos apuntaron al exalcalde Pardo como el presunto responsable y, al momento de pedirle explicaciones, él dijo que la vio convulsionar.

Castellanos le mostró a Noticias RCN capturas de pantalla con la conversación entre ambos posterior al suceso.

El abogado de Pardo dijo que la denuncia de Castellanos es una infamia. Además, el propio Pardo expidió un comunicado, declarando que sí sostuvo una relación íntima, pero siendo consensuada.

La denuncia quedó en manos de la Fiscalía y se está llevando a cabo la respectiva investigación. A su vez, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde.

Nelly Nayari Reina presentó una queja en contra de Eraso por presunto comportamiento indebido.

Reina indicó que Eraso se comunicó con ella en una madrugada para conversar sobre el caso contra Pardo. Sin embargo, ella le dijo que no tenía nada que ver en el proceso.

El abogado le habría insistido agendar un encuentro entre ambos para hablar antes que ella fuera citada como testigo del caso.

Reina se sintió coaccionada, asegurando que el litigante la habría querido inducir en su testimonio: “Frente a lo anterior, el señor abogado, responde que podía hacer lo que quisiera, pero como apoderado de la víctima y penalista, puede entrevistar a potenciales testigos y que lo va a hacer”.

La forma intimidante que me llevaría a un juez y el tono, es una forma de violencia psicológica, por él ser abogado, no debo soportar una llamada en tono irrespetuoso, amenazante obligándome a casi reunirme con él más cuando ya le había manifestado que de los hechos, reitero, nada tengo que decir.

A partir de ese hecho, Reina le solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, investigar y proferir sanciones contra Eraso. Ella aseguró que el abogado fue intimidante al querer reunirse.

Yo no puedo hablar de algo que no conozco y mucho menos reunirme con un abogado que ya sabe que del caso nada sé y aún así me amenaza con procesarme si no me reúno con él. ¿Cuál es el objetivo de la reunión?