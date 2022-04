La indirecta que le lanzó Gustavo Petro a Fico Gutiérrez para las presidenciales

El candidato Gustavo Petro ofreció ‘modestamente’ su curul en el Congreso a través de cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con lo que establece el Estatuto de Oposición, el candidato presidencial que obtiene la mayor votación y que se ubica en el segundo lugar en la contienda, tiene la opción de acceder a una curul en el Senado.

Ante este panorama, Gustavo Petro decidió ofrecer ‘modestamente’ su puesto en el Senado, atribuyéndose indirectamente el triunfo en las elecciones presidenciales.

Con un particular sarcasmo, el líder del Pacto Histórico indicó que le dejaría su silla en el Senado a su principal contrincante, Fico Gutiérrez, a quien también calificó como el candidato de Duque.

Y poco después complementó el trino: “Advierto, es una oficina decente”.

La curul que actualmente ocupa Gustavo Petro fue obtenida luego de haber ocupado el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2018.

Las polémicas publicaciones de Petro fueron hechas este sábado 9 de abril, cuando el clima político en el país se agudiza en medio de potentes campañas y estrategias por lograr la mayor intención de voto para el próximo 29 de mayo, donde los colombianos elegirán a la persona que los representará durante el periodo 2022-2026.

Respecto a los comentarios que se generaron tras las publicaciones de Petro, destaca el de la congresista del Partido Verde, Katherine Miranda, quien se sumó a la dinámica y señaló que por su parte, ella le dejaría su oficina a Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez.

Por otro lado, usuarios de redes sociales criticaron la decisión de no renunciar a su puesto en el Senado y aún así continuar su campaña presidencial.

Al respecto, Petro aseguró que no renunciaría a su curul en el Congreso para evitar quedar en manos de la Fiscalía por falta de Garantías.

Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista que lo soy no porque quise sino por alguna ley que se aprobó aquí que determinaba que el segundo en votos fuese miembro del Senado. Cuando haya garantías hablamos, dijo Gustavo Petro.