"Me dieron una puñalada”: hijo de Luis Carlos Galán por negativa del Nuevo Liberalismo a aval para elecciones

A través de sentidos mensajes en redes sociales, Luis Alfonso Galán Corredor denunció que la Dirección Departamental del Nuevo Liberalismo no le otorgó el aval para aspirar a las elecciones regionales de este año, a pesar de ser militante de esa colectividad y cumplir con todos los requisitos, según él, para ser candidato.

“Con la negativa de mi inclusión como candidato a la Asamblea de Cundinamarca solo benefician a Nancy Patricia Gutiérrez del Centro Democrático y Jorge Rey con sus amigos, los eternos candidatos. El daño al Nuevo Liberalismo es irreversible”, señaló Galán Corredor, quien se refiere a la exministra del Gobierno Duque, Nancy Patricia Gutiérrez, quien actualmente aspira a ser gobernadora de Cundinamarca por el Centro Democrático y al exgobernador Jorge Emilio Rey, quien busca repetir su cargo como gobernador que ostentó entre 2016 y 2019.

Lea también: Así fue el último día de inscripciones de candidatos para las elecciones regionales

La puja por los avales del Nuevo Liberalismo en Cundinamarca ha escalado a tal punto que la colectividad desistió de presentar listas a la Asamblea y candidato a la Gobernación. Según Galán Corredor, sus hermanos Juan Manuel Galán, director nacional del partido y Carlos Fernando Galán, actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, no tuvieron que ver con la decisión. Pero señala que “sí hubo un error. Nunca pidieron un informe de lo que estaba pasando en Cundinamarca”.





Con la negativa de mi inclusión como Candidato a la Asamblea de Cundinamarca solo benefician Nancy Patricia Gutiérrez del Centro Democrático y Jorge Rey con sus amigos, los eternos candidatos. El daño al Nuevo Liberalismo es irreversible. — Luis Alfonso Galán Corredor (@AlfonsoGalanC) August 9, 2023

Fuentes consultadas en el departamento señalan que el caso de Galán Corredor no es el único pues hubo varios candidatos dispuestos a conformar esa lista o a apoyar a un candidato independiente a la Gobernación, pero que por diferencias de criterios y pujas internas, finalmente esa colectividad sólo mantuvo el aval a candidatos a Alcaldías y Concejos. Galán Corredor insiste en que esa decisión es impulsada por aliados de Nancy Patricia Gutiérrez y Jorge Rey para dejar en libertad a sus militantes y así poder tomar partido por una de esas dos opciones.

Precisamente, NoticiasRCN.com habló con el exsenador Juan Manuel Galán, quien dijo que “inicialmente el Nuevo Liberalismo en Cundinamarca iba a apoyar en coalición a Alfredo Molina del partido En Marcha, pero no se dio por tiempos y manejos de la Dirección Departamental”.

El apoyo no se habría dado, según diversas fuentes, porque Adriana Gutiérrez, hermana de la candidata Nancy Patricia Gutiérrez impulsó la candidatura el domingo antes de la inscripción en la Registraduría al Brigadier General (r) Gonzalo Cárdenas Mahecha. La Dirección Nacional del partido fue alertada de ese hecho y no avaló la candidatura de Cárdenas. Tampoco dejó en libertad a sus militantes, como era el objetivo de Gutiérrez. El apoyo a Alfredo Molina se concretaría en los próximos días, ya no como aval, sino coalición.

Al respecto, Galán Pachón señala: “Nosotros hemos sido enfáticos en que las líneas rojas del Nuevo Liberalismo son no apoyar a candidatos del Pacto Histórico y el Centro Democrático”.

También consultamos a Adriana Gutiérrez, quien acepta que sí impulsó la candidatura del General (r) Cárdenas, pero que se debe a un proceso de revisión de candidatos independientes: “Nos pareció muy interesante poderlo acompañar. (...) es una persona de bien”. Frente a los cuestionamientos que señalan que busca favorecer a su hermana, la candidata Nancy Patricia Gutierrez, se defiende diciendo que son rumores y que esa información busca desconocer su trabajo al interior del partido en años pasados y su rol como coordinadora del Comité Departamental. Frente a la decisión de que el partido no lleve lista a la Asamblea explica que “no fue una decisión mía. Cada partido tiene su cuerpo colegiado de decisión. (...) No se había alcanzado a hacer la coalición departamental con En Marcha, pero además hubo dificultades con la conformación de la lista y finalmente los tiempos no dieron”. Confiesa, además, que no seguirá ejerciendo el rol de coordinadora del Nuevo Liberalismo en Cundinamarca y que se concentrará en su candidatura al Concejo de Bogotá por la misma colectividad.

¿Quién es Luis Alfonso Galán?

El primogénito del mártir liberal, Luis Carlos Galán, quien fue asesinado por la mafia en 1989, es fruto de una relación pasajera del excandidato presidencial con María Isabel Corredor. Se trata de una mujer que trabajaba en servicios del hogar cuando Galán Sarmiento vivía con sus padres, antes de contraer matrimonio con la periodista Gloria Pachón, madre de Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando.





Durante años la existencia de Luis Alfonso era un secreto a voces. Aunque el dirigente liberal siempre veló por la manutención de su primogénito y su madre, no le dio en vida su apellido. Fue la madre de Galán, Cecilia Sarmiento, quien en la década de los noventa testificó que su hijo había tenido un hijo por fuera del matrimonio. Desde ese momento, Luis Alfonso obtuvo el apellido de su madre y creció con dificultades económicas, pero orgulloso de la figura de su madre en su vida. Logró ser abogado especializado en Derechos Humanos y trabajó asesorando a víctimas del conflicto armado en diversos territorios del país. La historia de Luis Alfonso y su madre, María Isabel, fue recogida por el escritor Sergio Ocampo Madrid en la novela ‘Las distancias’, publicada por el Fondo de Cultura Económica.

Le puede interesar: Choque en el Pacto Histórico: las molestias con un candidato al Concejo de Bogotá

El reto del Nuevo Liberalismo

Lo sucedido con la denuncia de Galán Corredor evidencia la dificultad que tiene esa colectividad para dirigir sus banderas en departamentos como Cundinamarca.

El Nuevo Liberalismo revivió luego de que un fallo de la Corte Constitucional le devolviera su personería jurídica en octubre de 2021. Sin embargo, desde ese momento, algunos opositores como el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado Rodrigo Lara Bonilla, han expresado su molestia por la forma en que los hermanos Galán conducen el partido de su padre, acusándolos de ser una “famiempresa electoral”. Los Galán se defienden argumentando que en el partido existe democracia interna, como la polémica decisión que los llevó en 2022 a apoyar en segunda vuelta al candidato presidencial Rodolfo Hernández.