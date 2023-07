Carlos Fernando Galán aseguró que a la Alcaldía de Bogotá “no se puede llegar a improvisar”

El exconcejal Carlos Fernando Galán nuevamente aspirará a la Alcaldía de Bogotá desde su partido, el Nuevo Liberalismo, esto después de haberlo intentado en el año 2018 y haber quedado en el segundo lugar con una votación muy reñida, pero de la cual la actual alcaldesa de la capital Claudia López salió victoriosa.

En entrevista con Noticias RCN.com, el aspirante a la Alcaldía de la capital del país habló sobre cuáles son sus aspiraciones en la campaña electoral y los temas en los que buscará profundizar.

¿Qué lo impulso a lanzarse a la Alcaldía de Bogotá nuevamente?

Tomé la decisión de aspirar nuevamente a la Alcaldía porque considero que la ciudad necesita en este momento una propuesta que tenga la experiencia, el conocimiento frente a los retos que tiene Bogotá. Llevo 16 años estudiando esta ciudad, recorriéndola como concejal en dos oportunidades, como presidente del Concejo de Bogotá.

El Gobierno que necesita la ciudad no puede llegar a improvisar, no puede conocer la ciudad en la campaña, tiene que realmente entenderla y esa apuesta de experiencia es lo que queremos plantearle a Bogotá.

Yo sufrí la derrota hace cuatro años y creo que las derrotas le ayudan a uno, lo forman, le enseñan, y un gobernante que ha sufrido de cierta forma esas situaciones es un gobernante que puede tomar las decisiones acertadas, que entiende que tiene que escuchar a la gente, que tiene que corregir cuando tiene errores, esa es la propuesta que necesita la ciudad.

¿Piensa que va a llegar a los mismos votantes a los que alcanzó a consolidar en el año 2018?

Aspiramos a llegar más porque básicamente esta elección tiene dos vueltas y estas implican primero pasar a la segunda vuelta y esa apuesta requiere convocar a aquellos que nos acompañaron la vez pasada, pero muchos más.

Yo hice un ejercicio independiente, en donde buscábamos apelar a quienes no sean parte de partidos.

Yo ahora comprendo que tengo que también entender que aquí hay unos actores que juegan un rol muy importante, los vamos a convocar también sobre la base de que lleguen sin ningún tipo de compromiso, no vamos a hacer pactos burocráticos ni acuerdos políticos para tranzar partes del Gobierno.

Quienes lleguen acá tendrán la claridad de que este Gobierno va a ser transparente, pensando siempre en los problemas de la gente y así podremos configurar una mayoría para ganar en la segunda vuelta.

¿Cuáles van a ser los principales temas bandera de su campaña?

La primera básicamente es el tema de la seguridad, la ciudadanía está desesperada con razón.

Queremos proponer un plan que vamos a presentar a lo largo de la campaña muy completo, que tiene en cuenta las dificultades que hay en términos de pie de fuerza en Bogotá, la necesidad de trabajar en llave con la rama judicial, con la Fiscalía, con el Gobierno Nacional, pero que va a cambiar un poco el enfoque.

La dinámica delincuencial en las calles no puede ser que, para enfrentarla, luchar contra el delincuente en la calle simplemente, tiene que ser contra toda la cadena delincuencial. Si uno desarticula la cadena completa va a ser mucho más efectivo para que no haya impunidad, que no se repita ese tipo de delitos y que la ciudadanía se sienta segura.

El segundo eje va a ser el tema de la movilidad, la ciudadanía necesita infraestructura, la que se está construyendo y la vamos a terminar, tenemos que trabajar en un cambio, en la forma como se gestiona el tráfico, es básicamente mejorar la forma en cómo actuamos en las calles y cómo actuamos como autoridad.

El último eje tiene que ver con lo que hemos denominado enfrentar el desequilibrio territorial que tiene Bogotá, es una ciudad segregada, es una ciudad donde por ejemplo la atención en salud está volcada hacia el norte de Bogotá y particularmente el nororiente, donde la calidad del aire es mejor en el norte que en el sur, la oferta de empleo está distribuida de manera inequitativa.

¿Cómo ve la contienda electoral con los candidatos que ya han confirmado su aspiración?

Va a ser debate interesante, un debate que espero que sea de ideas, que se exprese en las diferentes visiones de lo que hay que hacer en Bogotá y que se sustente cómo se pueda hacer eso.

Esta herramienta de dos vueltas también permite que se expresen mejor las opiniones y las ideas en una primera vuelta y luego haya convergencias en donde hay coincidencias.

Hasta ahora está empezando la campaña, yo le voy a aportar a trabajar para que la ciudadanía crea en una propuesta que conoce la ciudad, que la ha estudiado de manera sistemática y que entiende de donde surgen los problemas.

En Marcha y el Nuevo Liberalismo harán listas conjuntas para el Concejo y ediles de Bogotá ¿está reviviendo la coalición Centro Esperanza?

Hay una convergencia de ideas liberales entre los dos partidos que han decidió hacer esta convergencia, me parece positivo esto. La problemática de Bogotá nos lleva un poco a discutir en los problemas concretos y no quedarnos en planteamientos nacionales.

Por eso creo que puede haber personas que hayan hecho parte de la coalición de la Centro Esperanza que no estén en este momento unidos en Bogotá, pero es porque están expresando diferentes ideas.

Para la segunda vuelta va a seguramente acercar a aquellos que hoy no estamos juntos en la primera vuelta.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Reconozco cosas que ha hecho acertadas, lo que se ha hecho con el sistema distrital de cuidado es muy importante continuarlo. Lo que se ha hecho con Jóvenes a la U, que más de 36.000 jóvenes accedan a la universidad con beca total es muy importante, más del 80% de esos jóvenes es la primera persona de su familia que llega a la universidad.

Es un avance muy importante, esos proyectos son positivos, hay que destacarlos entre otros. Si creo que es evidente que la administración falló en el tema de la seguridad, la seguridad en Bogotá no está bien, la ciudadanía se siente abandonada.