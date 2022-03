Juanes arremete contra los candidatos por "llenar de falsas esperanzas a la gente"

El panorama para las elecciones presidenciales en Colombia parece estar casi completo de cara a la primera vuelta. Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Gustavo Petro fueron los últimos tres candidatos en sumarse a la contienda.

Precisamente en un debate donde participaron Gutiérrez y Petro junto a la candidata Ingrid Betancourt, hubo varios puntos que generaron polémica y discusiones en medios y otros sectores.

Una figura pública que criticó a los políticos y agitó el panorama fue el cantante colombiano Juanes, quien mediante sus redes sociales expresó su opinión de las propuestas presentadas por los candidatos.

Juanes afirmó que "llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido".

No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido. — Juanes (@juanes) March 16, 2022

Ingrid Betancourt y sus ataques a Petro

Cuando los candidatos presidenciales llegaron a tocar temas de sus cargos pasados, inició el ‘rifirrafe’: “Tú que fuiste a visitarme a mi casa en Bélgica acompañada de Carlos Alonso Lucio. ¿Con qué teoría trataron de convencerme? No me voy a meter en la discusión interna porque no quiero entrar en intimidades”, le dijo Petro sobre ese pasado en el que renunció a su cargo durante el gobierno de César Gaviria por presuntas amenazas de muerte.

Ante la perla que le lanzó Petro, Betancourt se fue a un plano más personal y arremetió contra él, recordándole un complejo momento de la vida del candidato que ella evidenció, durante una visita a su casa cuando él trabajaba para la Embajada de Bélgica:

“Estaba en una gran depresión, tirado en el piso”, señaló.

Figuras políticas y ciudadanos en redes sociales criticaron duramente el hecho de que la candidata haya tenido que recurrir a hablar de la salud mental (un tema delicado y sensible) del candidato para defenderse de sus acusaciones.