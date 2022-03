Segundo round: Egan Bernal volvió a opinar sobre las Elecciones 2022

Luego de las elecciones legislativas en Colombia el pasado domingo 13 de marzo, donde además de escogerse los próximos representantes de la cámara y el senado, también se conocieron los candidatos elegidos de las coaliciones para las presidenciables y por esa razón, Egan Bernal como un ciudadano más, se refirió al tema.

“Buen debate por acá”, fue el primer mensaje de Egan el pasado lunes, donde invitaba a ver un vive de tres candidatos a la presidencia: Ingrid Betancur, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Sin embargo, ante algunas críticas y opiniones recibidas, el ciclista colombiano se manifestó sobre dicho tema político.

"Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. ¿¿Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino??", escribió en horas de la mañana del martes.

A pesar de que el tema estaba terminado por parte de Egan, el ciclista en horas de la noche el martes volvió a dar su opinión y envió una clara pregunta:

Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones. ¿¿Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, realmente se puede cumplir todo lo que prometen??

¿Cuándo volverá a competir Egan Bernal?

Luego de su accidente son muchas las especulaciones de su regreso a las grandes competencias del ciclismo, por tal motivo, su equipo, el Team Ineos, emitió un comunicado informado que no tienen ningún afán para que el colombiano regrese a la competencia, dando como prioridad la recuperación del zipaquereño.

Lo que, si se puede asegurar, es que la recuperación que está llevando Egan Bernal ha sido muy satisfactoria, ya que, ha tenido un gran avance, dejando sorprendidos a todos los médicos y miembros de su equipo.

