María Fernanda Cabal irá nuevamente por la Presidencia en 2026

Durante el evento de cierre de su campaña, la senadora María Fernanda Cabal indicó que volverá a aspirar a la Presidencia en el 2026, luego de que para las actuales elecciones, fuera superada en la consulta del Centro Democrático por Óscar Iván Zuluaga.

“Sigo con estas ganas de seguir cuidando a Colombia, no fue ahora, los tiempos de Dios son perfectos, seguramente de algo me estaba salvando, algo vendrá", indicó Cabal.

Pero lo que sí sé es que Colombia en el 2026 tendrá la primera mujer presidenta

Por otro lado, la congresista cuestionó a Gustavo Petro y lanzó pullas al Gobierno de Iván Duque.

El "izquierdópata" Gustavo Petro

Al referirse al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien es precandidato por el Pacto Histórico, la senadora aseguró que ha sido igual a todos los políticos del país, que han vivido a costas del dinero público y que no saben administrar, además de tildarlo como "izquierdópata".

“Ha vivido de la política, se ha enriquecido de la política, no le he visto un negocio ¿Qué nómina paga Petro? No ha vendido un chicle en una tienda y la primera línea no la paga él, porque no produce nada, sino maldad. La paz para el "izquierdópata" es el acceso al poder”, remarcó Cabal.

Por otro lado, la congresista lanzó cuestionamientos hacia el gobierno de Iván Duque. Anteriormente, la senadora ya había lanzado sus puyas en contra del presidente.

“Hay que hacer lo que este Gobierno no hizo, usted no puede gobernar con los funcionarios del gobierno anterior, usted no empodera a sus enemigos, usted impone porque usted ganó, usted pide renuncias a todos los directivos de las entidades nacionales y regionales y no deja uno (...). Usted aguanta como tres meses y verá esos congresistas cómo brincan como cuando uno hace crispetas, porque los dejas sin gente y ellos viven de la burocracia y con la burocracia se quedan con la plata de los proyectos (…) hay una actividad legislativa propia en el Congreso y usted a los tres meses los puede tener como la gallina detrás del maíz”, añadió.