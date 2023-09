Con el plan autoridad, el general (r) Jorge Luis Vargas combatirá la inseguridad en Bogotá

Vargas explica en qué consiste el plan autoridad que le propone a la capital, y los que considera son los aciertos y desaciertos de la actual administración

¿Qué hacer con la seguridad para los ciclistas?

En el Plan 100 días en operación autoridad que comienza el primero de enero vamos a priorizar seis de los principales sitios y rutas de robada de bicicletas.

¿Cuáles serían?

Una es la avenida El Dorado, otra a la calle 13, dos sitios en Ciudad Bolívar, dos en Kennedy y uno hacia el norte de la ciudad. Definitivamente esto sí, lo que tiene que tener es tecnología con investigación criminal, es decir, policías a cubierta sobre las rutas y en las horas pico y un programa especial en el C4 dedicado a bicicletas especialmente con reconocimiento facial.

¿Cómo controlar el desorden en las ciclorrutas, bicitaxis, motocicletas a motor y demás?

En el plan de choque tenemos que llenar esto, reitero, en los sitios críticos porque inicialmente para la operación autoridad, pues no nos va a alcanzar todo Bogotá, pero sí los sitios priorizados con auxiliares acompañados de policías profesionales. Hay que crear todo un cuerpo especializado que ya se había creado, es fortalecerlo con la Policía holandesa, vamos a invitarlos de nuevo porque son la autoridad en el mundo.



Un policía en las grandes ciudades del mundo en su tablet recibe la denuncia y queda electrónicamente, eso lo vamos a hacer, cámaras cada determinado tiempo de reconocimiento facial con la activación y patrullas de reacción de manera inmediata.

En Holanda lo tienen así, hay un gran centro de monitoreo, que ya lo conocemos y que va a quedar anexo al C4, para las ciclorrutas específicamente.

El 72%,75% de las ciclorrutas en un estado óptimo, no podemos decir que excelente pero está óptimo, hay que hacer unos arreglos urgentes pero que son que son de gerencia. Lo que necesita reparación, señalización, el arreglo de los huecos.

Es que hay que colocarle orden a la ciudad. Nosotros tenemos que aumentar el número de Auxiliares de Policía y crear el Cuerpo Cívico de Policía de gestión comunitaria desarmada.

¿Cómo evitar tanta accidentalidad en los ciclistas?

Es un tema más de vías y de responsabilidad del usuario. Y hablando de los motociclistas he propuesto que tengamos un gran consenso con ellos, con la Policía de Tránsito, la Secretaría de Movilidad para comenzar un reencuentro con la norma de tránsito.

¡Qué caos!, me da me da vergüenza con los bogotanos con las bogotanas, no solamente con los biciusuarios, con el peatón. Me da vergüenza este desastre con la gente de los carros, de los camiones, de las motos, es un desastre lo que acá vivimos.

¿Qué hizo bien y qué hizo mal Claudia López en el tema de los ciclistas?

¿Qué hizo mal? la seguridad en todo es un desastre, los ciclistas están abandonados. ¿Qué hizo bien? no lo sé, porque lo que veo es un caos.

¿Qué le parece el sistema de bicicletas compartidas?

Es un sistema de bicicletas que hay que duplicar, hacerlo más ágil y más cercano a las vías y arterias más importantes.

¿El general Vargas firme hasta el 29 de octubre?

Vamos firmes hasta el 29 de octubre. Estamos convencidos, nuestro acuerdo es con la seguridad de los bogotanos.

¿Con quién se ve una posible segunda vuelta?

Con cualquiera, vamos a esa segunda vuelta. Jamás haríamos una alianza, por supuesto con el candidato a la Casa de Nariño. eso no lo haríamos.

¿Qué error no va a cometer nuevamente el general Vargas en la administración?

No administrar bien y no ponerle cuidado, no pararle bolas a la seguridad. No voy a regañar a la Policía, no voy a regañar a los fiscales, no voy a regañar a los ciudadanos.