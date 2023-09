En Bici Electoral: Carlos Fernando Galán respondió si es el candidato de Claudia López

Carlos Fernando Galán, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, se montó a la bicicleta para hablar de sus propuestas para mejorar la iluminación, la continuidad de las ciclorrutas y qué hará para combatir la inseguridad. Además, respondió si es el candidato de Claudia López y habló de proyectos bandera para el beneficio de los ciclistas en la ciudad.

¿Qué hacer con Patios, un corredor obligado por los ciclistas los fines de semana?

Esa solución ya está planteada. Hay que hacer entradas alternativas a Bogotá de La Calera. Ya hay varias opciones que se han contemplado, en la 150, recuperar o mejorar la entrada por El Codito.

¿Cuál es la propuesta de Carlos Fernando Galán para proteger a los ciclistas?

Tenemos que tener cámaras distribuidas con herramientas que permitan reaccionar rápidamente. Obviamente tenemos que trabajar en algunas zonas donde las ciclorrutas no están en buenas condiciones. Debería tener iluminación LED como la que se instaló hace unos años en los parques del Distrito. Ese hurto de bicicletas hace parte de una cadena delincuencial que hay en Bogotá, tenemos que hacer investigación criminal e inteligencia que permita desarticular bandas completas que operan en Bogotá.

Hay muchas ciclorrutas que no están bien conectadas las unas con las otras y tenemos que revisar el origen-destino de los viajes en Bogotá en bicicleta. Bogotá debería llegar alrededor de los 900 kilómetros en los próximos cuatro años.

En Bogotá en el último año murieron cerca de 80 ciclistas en la vía, no podemos permitir que siga sucediendo y tenemos que garantizar mejor infraestructura en buenas condiciones, mejor conectividad que no entre en el riesgo teniendo que entrar a las vías de los carros,

¿Cómo se va a garantizar una red perfecta de cámaras de videovigilancia conectadas al C4?

Eso es un proceso, pero vamos a garantizarla gradualmente y mi prioridad es que en los corredores de movilidad de transporte público y de bicicletas tenga una red de cámaras. La cámara es una herramienta, lo que realmente sirve de la cámara es que esa imagen llegue a un sistema que detecte situaciones de riesgo.

¿Policías en las ciclorrutas también será necesario?

Es que esos grupos de reacción Inmediata son con policías, grupos que están en el sistema de transporte público obviamente pero también en la red de ciclorrutas. Hay que distribuirlos. Necesitamos una revolución del orden y del respeto, ¿eso qué significa? que haya autoridad

¿Con quién se ve Carlos Fernando Galán una posible segunda vuelta?

Pues todas las encuestas hoy indican que es Gustavo Bolívar.

Algunos han catalogado Carlos Fernando Galán como el candidato de Claudia López ¿Es así?

Me dicen que soy el de Claudia López, que soy el de Peñalosa, que soy el de Vargas Lleras, no saben qué inventarse. He sido crítico de temas como la seguridad que creo que es un fracaso en nuestra administración, creo que es un fracaso la vigilancia de las obras y he sido crítico de la revisión y control y vigilancia a las empresas de aseo, Bogotá está llena de basura hoy.

¿Y los bicicarriles?

Algunos que son buenos, tal vez hay otros que no son utilizados como podrían ser utilizados y entiendo la queja de mucha gente que dice que hay horarios donde no pasa nadie en la bicicleta. Yo sé que tenemos que tener todos los carriles para bicicletas en vía, es decir, no seguir haciendo ciclorrutas en anden, pero uno tiene que gradualmente, a medida que va avanzando en la mejora de los andenes, en los cambios de los andenes, garantizando que la nueva infraestructura para bicicleta sea segregada como es.

¿Qué pasará con el sistema de bicicletas compartidas?

A mí la idea me parece positiva. He visto que el proyecto funciona relativamente bien, he recibido buenos comentarios del proyecto, hay gente que se ha quejado un poco del costo. Lo vamos a promover y ojalá ampliarlo para que llegue a otras zonas de Bogotá.

¿Qué hizo bien Claudia López para los usuarios de la bicicleta?

Ella aprovechó en cierta forma la pandemia y lo que ocurrió en pandemia y los cambios de forma de moverse los bogotanos para ampliar la red de ciclorrutas. En algunos casos creo que lo hizo de manera acertada, en otros ha debido buscar cómo combinaba mejor las herramientas existentes.

Bogotá también es una ciudad que se está empezando a llenar de patinetas eléctricas ¿qué decir del tema?

Eso es un tema con el cual no podemos luchar, al contrario, tenemos que aprovechar eso para para lograr que cambie un poco la forma como se mueven los bogotanos. Es gradual, se requiere cultura ciudadana, es muy importante que quien usa esas patinetas entienda que tiene que cumplir algunas normas también.

¿Qué le parece el Corredor Verde por la Séptima?

Creo que el proyecto como está planteado tiene una equivocación grande y es eliminar el carril mixto de la 94 hacia el sur. No hay un estudio técnico serio que soporte que pueda absorber la movilidad o la demanda que se va a generar en la Circunvalar o la 11.

¿Qué otra obra ya por el sello de Carlos Fernando Galán va a haber para los ciclistas?

Hay una vía que se usa también, pero menos que las demás, que es la avenida de Los Cerros al suroriente de Bogotá, es la salida en cierta forma de la antigua vía Villavicencio. Esa vía tiene partes que no está construida, vamos a hacerla.

¿La tercera la vencida?

Sí creo. Me lo dicen en la calle. Bogotá necesita experiencia, que tenga conocimiento, que no llegue nadie a improvisar, que tenga el equipo claro de cómo enfrentar los problemas que tiene la ciudad.