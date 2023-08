Las propuestas en seguridad de Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá

El próximo 29 de octubre se llevarán a cabo las elecciones regionales y los candidatos a la Alcaldía de Bogotá empiezan a dar muestras de lo que sería su mandato en la capital de la República, por lo que Diego Molano dio a conocer sus propuestas para la seguridad de la ciudad, un tema que tiene altamente preocupado a todos los habitantes.

Molano fue director del ICBF, concejal de Bogotá, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y además ministro de Defensa en el Gobierno de Iván Duque, por lo que su experiencia en seguridad de la Nación es importante.

De esta manera, el candidato presentó sus propuestas para la capital de la República respecto a la seguridad, un tema muy importante para los ciudadanos, pues la delincuencia está disparada en Bogotá.

“Nuestra meta es aplicar todo el conocimiento, la experiencia y las propuestas para garantizar que Bogotá sea una ciudad mucho más tranquila”, aseguró en entrevista con El Tiempo.

Molano indicó que su objetivo principal son las bandas que “atracan, extorsionan y roban” en la capital de Colombia y para ello propone la creación de un escuadrón especializado dedicado a combatir a las grandes bandas del multicrimen.

“El crimen en Bogotá ya no es el mismo de hace un año y la política de ‘paz total’ del Gobierno lo que ha hecho es que ha incentivado el renacimiento de las bandas y hoy el crimen en la ciudad es organizado”, expresó.

De acuerdo con los datos que él tiene, el 75 por ciento de los homicidios en Bogotá son por cuenta de un sicariato, “eso es una muestra de que el crimen en la ciudad es muy organizado y es asesino”.

Así entonces, su propuesta más grande es la creación de una megacárcel para 3.000 sindicados.

“Mantener a los delincuentes en la cárcel y que no salgan a delinquir es vital para Bogotá porque si no, no estamos haciendo nada. Esta megacárcel es especialmente para los reincidentes, para los jefes de las bandas criminales que los están metiendo en las estaciones de la policía y, tercero, a los venezolanos que cometen delitos que creen que no les aplica la ley colombiana y salen a delinquir”.

Finalmente, respecto a la propuesta del presidente Gustavo Petro de “pagar para no matar”, la cual entregaría dinero a jóvenes delincuentes para no cometer delitos, el candidato fue contundente y manifestó que con Bogotá no cuenten para ello. “El Presidente aquí no encontrará eco porque esa es una señal equívoca de cómo puede garantizar uno la seguridad”.

Añadió que esos recursos podrían invertirse en más programas sociales y en educación dirigida a esos jóvenes que “están en guerra” y en pagarles mejor a los agentes de policía para que puedan cumplir de mejor manera con sus trabajos.