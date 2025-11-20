CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 20 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

noviembre 20 de 2025
Ella es la mujer que también fue secuestrada en la vía Panamericana, antes que Miguel Ayala.

Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.

Gobernador de Antioquia critica al Gobierno por no aportar recursos para el túnel del Toyo y alerta avance de las disidencias.

Revelan impactantes detalles del bombardeo en Guaviare: ¿qué descubrieron en el lugar y quiénes estaban?

 

Cesar

Con drones ubicaron a policías en el departamento de Cesar y luego les dispararon

Los uniformados lograron repeler el ataque, luego de que sistemas aéreos no tripulados sobrevolaran la Alcaldía y el comando de la Policía.

Atlético Nacional

El estadio donde se jugaría Nacional vs. Junior en la fecha 3 de los cuadrangulares

Desde Antioquia señalan que el partido entre Nacional y Junior por la fecha 3 ya tiene estadio definido.

Artistas

Se confirmó la muerte de un reconocido influencer: había sido reportado como desaparecido

Transmilenio

Transmilenio da un giro inesperado: ahora desarrollará vivienda y proyectos inmobiliarios en Bogotá

Artistas

"Hemos llorado": preocupación por la salud de la hija de reconocida actriz colombiana tras un diagnóstico