Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 31 de marzo de 2026

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Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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marzo 31 de 2026
08:57 p. m.
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  • Polémica resolución del Gobierno que pide levantar las órdenes de captura contra 23 peligrosos delincuentes de Medellín, muchos estuvieron con el presidente Petro en el llamado ‘tarimazo’.
  • Sin precedentes el fuerte enfrentamiento que hay entre el ministro de Hacienda y el Banco de la República por incremento en las tasas de interés. Germán Ávila abandonó la reunión de la junta.
  • Ya están junto a sus papás los cinco niños que se escondieron en la selva de Caquetá para evitar ser reclutados por las disidencias de las Farc.
  • Este miércoles saldrá la misión Artemis II para orbitar la Luna. La tripulación, integrada por cuatro astronautas, ya está completa. La Nasa asegura que todo está listo.
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