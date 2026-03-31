Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 31 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 31 de 2026
08:57 p. m.
08:57 p. m.
- Polémica resolución del Gobierno que pide levantar las órdenes de captura contra 23 peligrosos delincuentes de Medellín, muchos estuvieron con el presidente Petro en el llamado ‘tarimazo’.
- Sin precedentes el fuerte enfrentamiento que hay entre el ministro de Hacienda y el Banco de la República por incremento en las tasas de interés. Germán Ávila abandonó la reunión de la junta.
- Ya están junto a sus papás los cinco niños que se escondieron en la selva de Caquetá para evitar ser reclutados por las disidencias de las Farc.
- Este miércoles saldrá la misión Artemis II para orbitar la Luna. La tripulación, integrada por cuatro astronautas, ya está completa. La Nasa asegura que todo está listo.