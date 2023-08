Donald Trump fue arrestado en la cárcel del condado de Fulton, Atlanta

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue arrestado formalmente este jueves por asociación ilícita y conspiración en el estado de Georgia. El precandidato republicano, de 77 años, fue fichado en la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta.

En el procedimiento, que duró menos de 30 minutos, Trump fue acusado formalmente por 13 cargos, según registros publicados por la oficina del sheriff. Se espera que sea liberado luego de ser fichado y pagar una fianza de 200.000 dólares.

Aunque se trata de la cuarta acusación penal en su contra en pocos meses, el favorito para la investidura republicana para 2024 debe afrontar esta vez la afrenta de acudir a una cárcel superpoblada e insalubre bajo la mirada de medios de comunicación de todo el mundo.



