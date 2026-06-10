OMS revela qué tan alto es el riesgo por sospecha de peste en Rusia ¿El Gobierno ordenó medidas?

Una neumonía de etiología indeterminada es la explicación de las autoridades rusas sobre la muerte de Daria Shipilova, de 28 años, luego de que empezara a tomar fuerza el rumor de que la joven empleada se había contagiado con peste neumónica dentro de un laboratorio en la región siberiana de Irkutsk.

Frente al revuelo internacional generado por la información que empezó a circular en redes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió al paso. Su portavoz Christian Lindmeier indicó en rueda de prensa que:

"La evaluación inicial de riesgos realizada por la OMS, basada en la información disponible, indica que el riesgo es moderado a bajo para Irkutsk, bajo para la Federación de Rusia en su conjunto y muy bajo para la región europea".

Un supuesto accidente de laboratorio y 200 personas “en aislamiento” ¿Qué generó la alerta?

La inquietud en torno a la muerte de la joven, que trabajaba en un instituto enfocado precisamente en el combate de la peste en la región de Irkutsk, cobró fuerza tras publicaciones del medio ruso People of Baikal.

Citando fuentes anónimas vinculadas a los servicios de seguridad locales, indicaron que la mujer habría quedado expuesta a la bacteria debido a la rotura de un tubo de ensayo, hipótesis secundada por otros portales que señalaron un posible accidente de trabajo dentro del complejo científico. También People of Baikal sostuvo que 200 personas que habrían estado en contacto con la víctima se encontraban en aislamiento preventivo.

Desde Moscú, sin embargo, la versión oficial rechaza de manera tajante cualquier cuadro de alerta epidemiológica o contaminación bacteriana. El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, aseguró que las pericias y la necropsia descartaron la presencia de peste, atribuyendo el deceso a una afección pulmonar común.

Además, advirtió que ninguno de los compañeros de trabajo de Shipilova ha presentado síntomas ni, solicitado atención médica posterior a su muerte.

Autoridades rusas explican si fue necesario o no tomar medidas de contención:

A la par, las autoridades sanitarias desmintieron los rumores de cierre o controles masivos en el territorio. El organismo estatal de protección al consumidor y salud pública, Rospotrebnadzor, descalificó un documento difundido en redes sociales sobre un supuesto protocolo de confinamiento o endurecimiento de medidas sanitarias en la zona.

En sus canales oficiales indicó que el documento es falso. Sin embargo, el caso vuelve a poner bajo la lupa a la peste neumónica, una variante muy contagiosa, caracterizada por su capacidad de transmisión aérea mediante gotículas. Aun así, las evaluaciones de la OMS y los reportes de las instituciones rusas coinciden en que no existe un brote activo ni peligro inminente para la población en general.